Con l’arrivo dell’estate e l’aumento di sagre, fiere, eventi all’aperto e street food, torna alta l’attenzione sul tema della sicurezza alimentare. Le temperature elevate, infatti, possono favorire criticità nella conservazione dei cibi e aumentare il rischio di intossicazioni, tra cui il botulismo, una delle più pericolose.

A lanciare l’allarme è Carlo Locatelli, già presidente della Società Italiana di Tossicologia e direttore del Centro Antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia, intervenuto durante il congresso nazionale Sitox di Bologna.

«Nel 2025 in Italia si sono verificati tre importanti cluster di botulismo, a Cagliari, Cosenza e, a fine anno, in Sicilia. Episodi che hanno determinato un numero di casi nettamente superiore rispetto agli anni precedenti», spiega Locatelli. «Le indagini sono ancora in corso, ma è probabile che all’origine ci siano state criticità nella conservazione di alcuni alimenti, come il mantenimento a temperature non adeguate».

Secondo l’esperto, il periodo estivo rappresenta una fase particolarmente delicata soprattutto nei contesti temporanei di somministrazione del cibo, dove mantenere standard rigorosi può risultare più complesso.

«Il rischio di intossicazioni può aumentare in contesti come fiere, eventi all’aperto o attività di vendita ambulante», sottolinea Locatelli, evidenziando come in queste situazioni possa essere più difficile garantire il rispetto della catena del freddo e delle corrette norme igieniche. Diverso il discorso per attività strutturate: «Nei locali pubblici, come bar e ristoranti, che operano secondo le procedure previste dalla normativa i controlli sono maggiori e i rischi si riducono».

Il batterio responsabile del botulismo, appartenente al genere Clostridium, tende a proliferare in ambienti privi di ossigeno e in alimenti non adeguatamente sterilizzati o refrigerati. In Italia, precisa Locatelli, la maggior parte dei casi continua a essere legata alle conserve domestiche.

«La maggior parte dei casi di botulismo è tradizionalmente associata alle conserve domestiche», spiega l’esperto. «Il problema può nascere quando questi prodotti vengono mescolati con altri alimenti oppure quando prodotti commerciali non vengono conservati correttamente. Se non vengono rispettate temperatura e modalità di conservazione, esiste il rischio di sviluppo di batteri del genere Clostridium e della produzione delle relative tossine».

L’attenzione deve rimanere alta anche per alcuni prodotti industriali. «Negli anni scorsi abbiamo registrato episodi legati alla presenza di alcaloidi tropanici che hanno portato al ritiro di spinaci, broccoli e altri alimenti, anche industriali. Anche i prodotti confezionati possono quindi, in alcuni casi, veicolare tossine», aggiunge.

Per ridurre i rischi, gli esperti invitano a prestare attenzione alle modalità di conservazione degli alimenti e all’affidabilità degli operatori del settore.

«Non possiamo certo dire alle persone di non comprare un panino da un venditore ambulante: sarebbe un danno per molti commercianti», conclude Locatelli. «È però importante che chi vende alimenti disponga di frigoriferi funzionanti, mantenga i prodotti alla temperatura corretta e li conservi adeguatamente anche durante la notte».

A rassicurare i cittadini resta il sistema di controllo nazionale. «Il sistema di sorveglianza italiano è ottimale e consente di individuare rapidamente le criticità. Grazie al lavoro dei Centri Antiveleni e dell’intera rete dell’igiene e sicurezza alimentare, che coinvolge Asl e ministero della Salute, è possibile intercettare i prodotti pericolosi e procedere tempestivamente al loro ritiro dal mercato».

Lo riporta leggo.it.