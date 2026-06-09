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CAMPOBASSO FOGGIA Campobasso-Foggia, stop al traffico nella galleria ‘Passo del Lupo’

La misura prevede la chiusura totale al traffico a partire dalle ore 22 di lunedì 9 giugno 2026 fino alle ore 6 di martedì 10 giugno 2026

Campobasso-Foggia, stop al traffico nella galleria 'Passo del Lupo'

Galleria Passo del Lupo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

Nuova chiusura programmata per la circolazione lungo la SS17 Var “Variante di Volturara”, con limitazioni al traffico che interesseranno in particolare la galleria “Passo del Lupo”. A comunicarlo è un avviso pubblico firmato dal sindaco di Volturara Appula, Vincenzo Zibisco.

Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra il chilometro 3+800 e il chilometro 11+100, dall’area dello svincolo di San Bartolomeo in Galdo fino allo svincolo Volturino/Roseto Valfortore, lungo la direttrice che collega Campobasso e Foggia.

La misura prevede la chiusura totale al traffico di tutte le corsie in entrambe le direzioni di marcia, a partire dalle ore 22 di lunedì 9 giugno 2026 fino alle ore 6 di martedì 10 giugno 2026.

L’interruzione temporanea della viabilità è stata disposta attraverso l’ordinanza ANAS n. 376/2026/BA (Prot. CDG-0519633 dell’8 giugno 2026), che regolamenta lo stop alla circolazione lungo il tratto interessato per consentire gli interventi programmati.

Lo riporta quotidianomolise.com.

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