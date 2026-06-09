Campobasso-Foggia, stop al traffico nella galleria 'Passo del Lupo'

Nuova chiusura programmata per la circolazione lungo la SS17 Var “Variante di Volturara”, con limitazioni al traffico che interesseranno in particolare la galleria “Passo del Lupo”. A comunicarlo è un avviso pubblico firmato dal sindaco di Volturara Appula, Vincenzo Zibisco.
Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra il chilometro 3+800 e il chilometro 11+100, dall’area dello svincolo di San Bartolomeo in Galdo fino allo svincolo Volturino/Roseto Valfortore, lungo la direttrice che collega Campobasso e Foggia.
La misura prevede la chiusura totale al traffico di tutte le corsie in entrambe le direzioni di marcia, a partire dalle ore 22 di lunedì 9 giugno 2026 fino alle ore 6 di martedì 10 giugno 2026.
L’interruzione temporanea della viabilità è stata disposta attraverso l’ordinanza ANAS n. 376/2026/BA (Prot. CDG-0519633 dell’8 giugno 2026), che regolamenta lo stop alla circolazione lungo il tratto interessato per consentire gli interventi programmati.
Lo riporta quotidianomolise.com.