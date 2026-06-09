CERIGNOLA – Un nuovo centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani potrebbe sorgere a Cerignola grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Puglia nell’ambito della programmazione europea 2021-2027. La Giunta comunale ha infatti approvato un atto di indirizzo con cui viene dato mandato agli uffici competenti di candidare il progetto al bando regionale destinato alla realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta.

La decisione è stata adottata dall’esecutivo guidato dal sindaco Francesco Bonito nel corso della seduta dell’8 giugno. L’obiettivo è intercettare le risorse previste dall’avviso regionale finalizzato a sostenere interventi capaci di migliorare la gestione dei rifiuti urbani e incrementare ulteriormente i livelli di raccolta differenziata sul territorio. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche ambientali promosse dalla Regione Puglia in attuazione degli indirizzi europei sull’economia circolare e sulla riduzione del conferimento in discarica.

Secondo quanto riportato nella delibera, l’amministrazione comunale ritiene strategico dotarsi di una nuova infrastruttura dedicata alla raccolta differenziata, considerata uno strumento fondamentale per rendere più efficiente il sistema di gestione dei rifiuti e favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alle pratiche di conferimento corretto dei materiali recuperabili.

Il bando al quale il Comune intende partecipare è stato approvato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Azione 2.10 “Interventi per la gestione dei rifiuti urbani” del Programma Regionale Puglia 2021-2027, Asse II “Economia Verde”. L’avviso finanzia la realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta destinati a migliorare le performance ambientali dei territori e a sostenere i processi di recupero e riciclo dei rifiuti.

La Giunta ha individuato anche l’area destinata ad ospitare il futuro impianto. Si tratta di una porzione di terreno di proprietà comunale situata al foglio catastale 201, particella 1129, già nella piena disponibilità dell’ente. La scelta del sito rappresenta uno degli elementi necessari per la presentazione della candidatura e consente di accelerare l’iter qualora il progetto dovesse ottenere il finanziamento.

Nel provvedimento viene evidenziato come la Regione Puglia punti a favorire modelli organizzativi sempre più efficienti nella gestione del ciclo dei rifiuti, sostenendo interventi capaci di incrementare la raccolta differenziata, ridurre la produzione di scarti e limitare il ricorso allo smaltimento finale in discarica. In questo contesto i centri comunali di raccolta assumono un ruolo centrale, consentendo ai cittadini di conferire correttamente numerose tipologie di rifiuti che non possono essere gestite attraverso il normale servizio porta a porta.

Il nuovo centro permetterebbe inoltre di migliorare la qualità della raccolta differenziata, incrementando il recupero di materiali riciclabili e contribuendo agli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati a livello europeo, nazionale e regionale.

Con l’atto approvato dalla Giunta, il dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Demanio e Patrimonio, Francesco Patruno, è stato incaricato di predisporre tutta la documentazione necessaria per partecipare all’avviso pubblico regionale. Saranno quindi gli uffici tecnici a elaborare e trasmettere la candidatura secondo le modalità previste dal bando.

L’amministrazione comunale considera l’intervento un tassello importante delle politiche ambientali cittadine e una possibile opportunità per rafforzare le infrastrutture dedicate alla gestione sostenibile dei rifiuti. L’esito della candidatura dipenderà ora dalla valutazione della Regione Puglia e dall’eventuale assegnazione delle risorse disponibili.

Se il progetto dovesse essere ammesso a finanziamento, Cerignola potrebbe dotarsi di una nuova struttura capace di migliorare ulteriormente il servizio ambientale offerto alla comunità, favorendo comportamenti virtuosi e contribuendo agli obiettivi di transizione ecologica perseguiti a livello regionale