La banca dati dei quiz del maxi concorso OSS è disponibile online da oggi, con un anticipo rispetto alla pubblicazione inizialmente prevista per il 12 giugno. Una decisione che arriva dopo l’intervento della FIALS di Foggia, che nei giorni scorsi aveva evidenziato possibili disparità tra i candidati impegnati nei primi turni della prova preselettiva e quelli convocati successivamente.

A esprimere soddisfazione è il segretario provinciale della FIALS, Achille Capozzi, che ha rivolto un ringraziamento pubblico alla Commissione esaminatrice per la scelta adottata.

“Vogliamo ringraziare pubblicamente il Presidente della Commissione per aver dimostrato grande intelligenza amministrativa e una spiccata sensibilità istituzionale – dichiara Capozzi –. Accogliendo immediatamente il nostro appello, la Commissione ha sanato una stortura temporale, concedendo a tutti i 21mila partecipanti, specialmente a chi sosterrà l’esame nei primi turni dal 22 giugno, giorni preziosi in più per studiare e prepararsi con dignità”.

Secondo il sindacato, l’anticipo della pubblicazione rappresenta un risultato importante sotto il profilo organizzativo e dell’equità, contribuendo inoltre a stemperare le tensioni emerse tra i candidati nei giorni scorsi e a scongiurare possibili contenziosi legali che avrebbero potuto rallentare o complicare l’iter concorsuale.

“Quando il sindacato agisce con proposte serie e l’amministrazione risponde con pragmatismo, a vincere è tutta la sanità pubblica – conclude il Segretario FIALS –. Ora la parola passa ai candidati, ai quali facciamo il nostro più grande in bocca al lupo. La FIALS continuerà a vigilare sul posto, dal 22 al 30 giugno al Vigna Nocelli, affinché ogni fase del concorso si svolga nella massima regolarità e trasparenza”.

La prova preselettiva del concorso OSS, che coinvolgerà oltre 21mila candidati ammessi con riserva, si svolgerà presso il Vigna Nocelli di Lucera dal 22 al 30 giugno, articolata in diversi turni.