Concorso OSS Puglia, fissate le preselezioni a fine giugno 2026

Il Concorso OSS in Puglia entra finalmente nel vivo, con importanti novità per migliaia di candidati in attesa dell’avvio delle selezioni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’accordo raggiunto tra Regione Puglia e organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp ha consentito di definire il calendario delle prove e le linee guida per affrontare il percorso concorsuale.

Le preselezioni sono previste entro la fine di giugno 2026, mentre prende forma anche la struttura della banca dati ufficiale, considerata uno strumento fondamentale per affrontare le varie fasi del concorso.

La selezione si articolerà in tre step distinti. La prima fase sarà quella della preselezione, con quiz a risposta multipla dedicati a cultura generale, logica e nozioni legislative e professionali di base. Seguirà la prova scritta, focalizzata sulle materie specifiche del profilo OSS attraverso quesiti sintetici o multipli. Infine, i candidati dovranno affrontare la prova orale, che comprenderà approfondimenti tecnici, nozioni di informatica e verifica della conoscenza di una lingua straniera.

Tra gli argomenti principali della banca dati rientrano le competenze tecnico-operative, come la mobilizzazione del paziente, le procedure di igiene e la sanificazione degli ambienti sanitari. Spazio anche all’area sanitaria e del primo soccorso, con focus sui parametri vitali, le manovre d’emergenza e la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.

Particolare attenzione sarà riservata inoltre agli aspetti etico-deontologici e normativi, tra cui il diritto alla salute, il contratto della sanità, il segreto professionale e la sicurezza sul lavoro.

L’avvio del concorso si inserisce in un quadro più ampio di riorganizzazione della sanità pugliese, al centro del confronto tra Regione e sindacati. Dal tavolo istituzionale sono emersi impegni precisi, a partire dalla conferma del mantenimento delle assunzioni nelle società Sanitaservice, considerate essenziali per evitare criticità nei servizi, in particolare nel sistema 118.

Tra gli obiettivi fissati anche una maggiore uniformità nelle procedure operative e concorsuali tra ASL e Sanitaservice, così da garantire standard omogenei sul territorio regionale. Sul fronte della sanità privata, è stata inoltre ribadita la necessità di applicare pienamente la normativa che prevede il riconoscimento del contratto Aiop Sanità privata ai dipendenti delle strutture accreditate.

I sindacati, tuttavia, mantengono alta l’attenzione sul tema del precariato e della carenza di personale. «Non si può continuare a reggere la sanità pubblica sulla precarietà di chi ogni giorno tiene in piedi i servizi», hanno dichiarato unitariamente Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp.

Secondo le organizzazioni sindacali, sarà necessario avviare rapidamente un confronto sul reale fabbisogno di personale sanitario in Puglia, con l’obiettivo di costruire un piano capace di rispondere concretamente alle esigenze del territorio senza limitarsi a logiche di riduzione dei costi.

Lo riporta assocarenews.it.