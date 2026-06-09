Credem Banca avvia un nuovo e ampio piano di crescita occupazionale annunciando 400 nuove assunzioni entro la fine del 2026, con opportunità rivolte sia a giovani diplomati e laureati senza esperienza sia a profili altamente specializzati nei settori bancari e tecnologici.

Il programma di inserimenti riguarda diversi ambiti del Gruppo e prevede l’ingresso di circa 300 ulteriori risorse nei prossimi mesi, dopo le 115 già assunte nel primo trimestre del 2026. L’obiettivo è rafforzare rete commerciale, servizi digitali e funzioni di controllo, in un percorso di crescita che dal 2021 ha portato a oltre 1.500 nuove assunzioni e a un organico complessivo di circa 6.800 dipendenti.

Le principali opportunità sono rivolte alla rete commerciale e al contact center, con inserimenti destinati a diplomati e laureati anche senza esperienza, chiamati ad attività di assistenza alla clientela in filiale e tramite canali digitali e telefonici. Non sono richiesti indirizzi di studio specifici, ma attitudine relazionale e capacità comunicative.

Un altro filone riguarda i profili STEM per l’area IT e innovazione, con laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica, Fisica e Statistica coinvolti nello sviluppo di progetti legati a intelligenza artificiale, digitalizzazione e trasformazione dei processi bancari.

Spazio anche al private banking, con l’inserimento di private banker esperti e assistant private banker, oltre a nuove risorse nelle funzioni di controllo per la gestione normativa e di compliance del Gruppo.

Sul piano organizzativo, il Gruppo Credem conferma un forte investimento sul welfare aziendale, con ampia diffusione di modalità di lavoro flessibili: oltre l’87% dei dipendenti usufruisce di smart working, telelavoro o formule ibride. La banca punta inoltre sulla formazione continua, con oltre 5.200 giornate erogate nei primi mesi del 2026.

Il Gruppo sottolinea anche politiche di mobilità interna e percorsi di crescita professionale, oltre al riconoscimento come Top Employer per l’undicesimo anno consecutivo e alle certificazioni in tema di parità di genere ed equità retributiva.

Le selezioni prevedono iter differenziati: colloqui psico-attitudinali per la rete commerciale e il contact center, e percorsi tecnici e specialistici per l’area IT e le funzioni avanzate.

Le candidature sono aperte attraverso la sezione “Lavora con noi” del Gruppo Credem, dove è possibile consultare le posizioni disponibili e inviare il proprio curriculum.

Lo riporta ticonsiglio.com.