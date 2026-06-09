Cronoscalata Manfredonia-San Salvatore, sport e inclusione nella prima edizione

MANFREDONIA – Una sfida contro il tempo, la montagna e i propri limiti, ma soprattutto una giornata all’insegna dell’inclusione. È il bilancio della prima edizione della Cronoscalata Manfredonia-San Salvatore, disputata il 7 giugno lungo un percorso di 7,3 chilometri con 470 metri di dislivello.

L’iniziativa, nata da un’idea di Michele Piacquadio, presidente dell’Asd “La Cicogna” di Cerignola, ha rappresentato una novità assoluta nel panorama sportivo regionale. Per la prima volta, infatti, atleti federali e agonisti paralimpici della FISDIR si sono confrontati sullo stesso tracciato e nelle medesime condizioni di gara.

L’evento, organizzato anche come memorial dedicato a due atleti scomparsi, si è sviluppato lungo uno scenario naturale particolarmente suggestivo, offrendo agli atleti una prova tecnica impegnativa caratterizzata da pendenze medie del 4,8% e punte massime del 10%.

Parallelamente si sono svolte le attività promozionali presso il PalaScaloria, dove gli atleti dell’ANFFAS Manfredonia hanno partecipato a una competizione adattata.

Soddisfazione è stata espressa dal delegato regionale FISDIR Antonio Marinaro, che ha definito la manifestazione una pagina importante di sport e inclusione per la città di Manfredonia.