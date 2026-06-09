Edizione n° 6092

BALLON D'ESSAI

GRATTA E VINCI // Vince 5 milioni al Gratta e Vinci, poi l’arresto per stalking: dal colpo di fortuna al carcere
9 Giugno 2026 - ore  14:36

CALEMBOUR

SARA VETRANO // 16enne muore travolta da un’auto, il padre si stende accanto al corpo
9 Giugno 2026 - ore  12:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Cronoscalata Manfredonia-San Salvatore, sport e inclusione nella prima edizione

SPORT MANFREDONIA Cronoscalata Manfredonia-San Salvatore, sport e inclusione nella prima edizione

Parallelamente si sono svolte le attività promozionali presso il PalaScaloria, dove gli atleti dell'ANFFAS Manfredonia hanno partecipato a una competizione adattata.

Cronoscalata Manfredonia-San Salvatore, sport e inclusione nella prima edizione

Cronoscalata Manfredonia-San Salvatore, sport e inclusione nella prima edizione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Una sfida contro il tempo, la montagna e i propri limiti, ma soprattutto una giornata all’insegna dell’inclusione. È il bilancio della prima edizione della Cronoscalata Manfredonia-San Salvatore, disputata il 7 giugno lungo un percorso di 7,3 chilometri con 470 metri di dislivello.

L’iniziativa, nata da un’idea di Michele Piacquadio, presidente dell’Asd “La Cicogna” di Cerignola, ha rappresentato una novità assoluta nel panorama sportivo regionale. Per la prima volta, infatti, atleti federali e agonisti paralimpici della FISDIR si sono confrontati sullo stesso tracciato e nelle medesime condizioni di gara.

L’evento, organizzato anche come memorial dedicato a due atleti scomparsi, si è sviluppato lungo uno scenario naturale particolarmente suggestivo, offrendo agli atleti una prova tecnica impegnativa caratterizzata da pendenze medie del 4,8% e punte massime del 10%.

Parallelamente si sono svolte le attività promozionali presso il PalaScaloria, dove gli atleti dell’ANFFAS Manfredonia hanno partecipato a una competizione adattata.

Soddisfazione è stata espressa dal delegato regionale FISDIR Antonio Marinaro, che ha definito la manifestazione una pagina importante di sport e inclusione per la città di Manfredonia.

Cronoscalata Manfredonia-San Salvatore, sport e inclusione nella prima edizione
Cronoscalata Manfredonia-San Salvatore, sport e inclusione nella prima edizione

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO