Confindustria Foggia interviene sulla crisi politica del capoluogo dauno dopo le dimissioni della sindaca Maria Aida Episcopo, esprimendo preoccupazione per un possibile ritorno al commissariamento e lanciando un appello diretto alle forze politiche affinché assumano decisioni più responsabili nella scelta delle future candidature.

Il presidente Potito Salatto ha espresso umana comprensione per la decisione della sindaca, sottolineando come oggi amministrare una città complessa come Foggia sia particolarmente difficile e richieda sostegno politico stabile e continuo. Secondo Salatto, la prima cittadina avrebbe dovuto essere maggiormente supportata dalle forze che ne avevano promosso la candidatura.

Nel suo intervento, Confindustria evidenzia il rischio che un nuovo commissariamento possa risultare dannoso per la città, richiamando la necessità di una riflessione politica più ampia sulle dinamiche che hanno portato alla crisi dell’amministrazione. Salatto osserva come il sostegno alla sindaca sia progressivamente venuto meno proprio da parte di quelle stesse forze che avevano costruito il cosiddetto “campo largo”.

Non mancano considerazioni critiche sul metodo di selezione della leadership politica cittadina: secondo Confindustria Foggia, le scelte dovrebbero essere meno legate a equilibri interni di partito e più radicate nel territorio. L’organizzazione imprenditoriale rivendica la necessità che Foggia non sia più guidata da decisioni prese lontano dalla realtà locale.

Salatto sottolinea che, pur riconoscendo alla sindaca qualità personali e culturali, la città avrebbe avuto bisogno di una guida con maggiore forza politica e capacità di incidere sulla macchina amministrativa, ritenuta complessa e condizionata da assetti consolidati. Da qui il giudizio su una fase caratterizzata, secondo l’associazione, da una sostanziale paralisi in diversi settori strategici.

Confindustria Foggia lancia quindi un appello sia alla maggioranza sia all’opposizione affinché vengano individuati profili autorevoli, competenti e dotati di reale capacità di leadership, capaci di interpretare l’interesse generale della comunità e guidare un percorso di rinnovamento amministrativo.

Infine, l’associazione ribadisce la propria disponibilità al confronto con istituzioni e università per contribuire allo sviluppo del territorio, chiedendo un tavolo stabile di dialogo sulle prospettive di crescita della città.

Potito Salatto conclude sottolineando la necessità di un cambio di approccio nella selezione della classe dirigente, con l’obiettivo di evitare candidature deboli e garantire una guida più solida per il futuro di Foggia.