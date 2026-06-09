FOGGIA – Il Consiglio comunale di Foggia ha approvato il nuovo regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, introducendo una misura che consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Comune beneficiando della riduzione o dell’esclusione di sanzioni e interessi. Il provvedimento, approvato all’unanimità dall’aula di Palazzo di Città, recepisce le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2026 e punta a favorire il recupero delle somme dovute all’ente, alleggerendo al contempo il peso economico per cittadini e imprese.

La delibera nasce dalla possibilità concessa agli enti locali dalla legge nazionale di introdurre autonomamente forme di “definizione agevolata” per i tributi e le entrate di propria competenza. In sostanza, chi non ha adempiuto integralmente agli obblighi di pagamento potrà regolarizzare la propria posizione versando il capitale dovuto e ottenendo uno sconto sulle sanzioni e sugli interessi maturati. Una misura che richiama, per finalità e impostazione, le precedenti “rottamazioni” fiscali adottate a livello statale, ma che riguarda esclusivamente le entrate gestite direttamente dal Comune.

L’amministrazione comunale ha sottolineato come l’iniziativa sia stata pensata per migliorare la capacità di riscossione dell’ente e per consentire a molti contribuenti di chiudere situazioni debitorie pregresse senza dover sostenere l’intero carico degli oneri accessori accumulati nel tempo. La normativa nazionale prevede infatti che tali strumenti siano adottati tenendo conto dell’equilibrio finanziario degli enti e della necessità di recuperare crediti spesso difficili da esigere.

Tra gli elementi più rilevanti del regolamento figura la possibilità di applicare la definizione agevolata non soltanto ai debiti già accertati, ma anche a situazioni ancora in fase di verifica o relative a versamenti omessi o incompleti. In questo modo il contribuente potrà sanare la propria posizione prima della conclusione delle procedure di accertamento, evitando ulteriori aggravamenti della situazione debitoria.

Restano invece esclusi dalla misura i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che continuano a essere disciplinati esclusivamente dalla normativa statale. La definizione agevolata approvata dal Comune riguarda infatti soltanto le entrate direttamente gestite dall’ente e non interviene sui ruoli già trasferiti al concessionario nazionale della riscossione.

Nel corso della seduta consiliare sono stati approvati due emendamenti, uno proposto dalla Commissione Bilancio e un secondo presentato dal consigliere Dell’Aquila insieme ad altri componenti dell’assemblea. Entrambe le modifiche hanno ottenuto il via libera unanime dei consiglieri presenti, così come il testo finale del regolamento, approvato senza voti contrari.

La delibera prevede inoltre la digitalizzazione delle procedure, con l’obiettivo di consentire ai cittadini di gestire online gli adempimenti necessari per aderire alla definizione agevolata. Gli uffici comunali competenti dovranno predisporre entro trenta giorni gli strumenti informatici necessari per la presentazione delle domande e per l’espletamento delle procedure previste dal nuovo regolamento.

Per Palazzo di Città si tratta di un provvedimento destinato a produrre effetti sia sul piano finanziario sia su quello sociale. Da un lato l’ente punta ad aumentare il livello di riscossione delle proprie entrate; dall’altro offre a famiglie, professionisti e attività economiche la possibilità di mettersi in regola attraverso un percorso meno oneroso rispetto alle procedure ordinarie. Una misura che potrebbe interessare una platea ampia di contribuenti e che rappresenta uno dei principali strumenti fiscali introdotti dall’amministrazione comunale nel corso del 2026.