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Home // Economia // Il Panorama del Golfo si rifà il look: al via il progetto di riqualificazione della storica struttura ricettiva di Manfredonia

PANORAMA NEW LOOK Il Panorama del Golfo si rifà il look: al via il progetto di riqualificazione della storica struttura ricettiva di Manfredonia

Nei giorni scorsi è iniziato un primo passo di un percorso che porterà alla completa trasformazione della struttura

COMBO: Hotel Panorama del Golfo (hotelscombined), nei riquadri: architetto Donato D'Andrea - ingegnere Raffaele Fatone

COMBO: Hotel Panorama del Golfo (hotelscombined), nei riquadri: architetto Donato D'Andrea - ingegnere Raffaele Fatone

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
9 Giugno 2026
Economia // Manfredonia //

Una delle strutture alberghiere più rappresentative del waterfront di Manfredonia si prepara a vivere una nuova stagione.

Il “Panorama del Golfo”, storico punto di riferimento dell’accoglienza turistica cittadina, sarà infatti interessato da un importante intervento di riqualificazione e ammodernamento promosso dalla società Spagnuolo Ecologia S.r.l., che ha recentemente acquisito l’immobile con l’obiettivo di restituirgli il ruolo centrale che merita nel panorama turistico e ricettivo del territorio.

Lo si apprende da raccolta dati.

L’operazione rappresenta un segnale concreto di fiducia nelle potenzialità di Manfredonia e testimonia la volontà di investire in una delle aree più suggestive della città, contribuendo alla valorizzazione del suo patrimonio urbano e paesaggistico.

Nei giorni scorsi è iniziato un primo passo di un percorso che porterà alla completa trasformazione della struttura attraverso un intervento di notevole rilevanza architettonica e funzionale.

La progettazione e la direzione tecnica dell’iniziativa sono state affidate a due professionisti di comprovata esperienza: l’architetto Donato D’Andrea e l’ingegner Raffaele Fatone, ai quali spetterà il compito di guidare il processo di recupero e rilancio dell’immobile, con l’obiettivo di coniugare innovazione, sostenibilità e valorizzazione dell’identità storica della struttura.

Il progetto punta a restituire prestigio e attrattività a un edificio che per anni ha rappresentato un simbolo dell’ospitalità sipontina, contribuendo al contempo al miglioramento dell’immagine complessiva del lungomare e dell’offerta turistica cittadina.

L’iniziativa si inserisce in quel percorso virtuoso di investimenti privati che stanno interessando Manfredonia e che testimoniano la presenza di un tessuto imprenditoriale dinamico e attento alla crescita del territorio. Un segnale positivo che guarda al futuro e che conferma come la collaborazione tra investitori, professionisti e comunità locale possa generare nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione.

Manfredonia guarda dunque con interesse a questo importante intervento, destinato a restituire nuova vita a una struttura storica e a rafforzare ulteriormente l’attrattività della città come destinazione turistica di qualità.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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