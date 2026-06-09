Il talento manfredoniano Gioele Salvemini alla 23esima edizione del 'Campionato Mondiale del Pizzaiuolo'

Gioele Salvemini, giovane talento manfredoniano, parteciperà alla 23esima edizione del “Campionato Mondiale del Pizzaiuolo”, trofeo arduo e impegnativo, tra i più importanti del circuito, dove a sfidarsi saranno pizzaioli provenienti da ogni angolo del mondo.

La Kermesse, che si svolgerà dall’8 al 10 Giugno a Napoli presso la “Mostra d’Oltremare e che assegna il celebre “Trofeo Caputo Cup”, vedrà il pizzaiolo sipontino sfidare gli altri concorrenti in due delle dodici categorie previste, ovvero “Pizza Contemporanea” e “Pizza Napoletana STG”, quest’ultima considerata dagli addetti ai lavori la più ambiziosa tra tutte e che premia il rispetto rigoroso della tradizione napoletana, dall’impasto con una giusta lievitazione, alla cottura, verso la ricerca della perfezione con caratteristiche rigide e prestabilite dal regolamento.

La partecipazione a questo grande evento non è certamente un punto d’arrivo per il nostro cittadino, ma semplicemente una tappa in più per accrescere il suo bagaglio di esperienze che alla sola età di 24 anni vanta un curriculum di tutto rispetto. L’amore e la passione per “l’arte bianca” racconta di una storia che nasce tra i banchi di scuola dell’Istituto Alberghiero di Manfredonia, per poi proseguire con tanti viaggi e sacrifici.

Prima Napoli, dove per un anno ha lavorato in una delle più famose pizzerie campane, per poi spostarsi a Parigi dove diligentemente ha messo in pratica i trucchi e i segreti dell’arte imparata prima di affrontare la tappa della grande svolta: l’Australia. La trasferta transoceanica è servita per portare avanti la tradizione del Made in Italy in un mercato gastronomico multietnico e culturale più dinamici e innovativi del pianeta.

Dopo due anni trascorsi in Oceania, un breve ritorno a Manfredonia, e poi la Svizzera, nel cantone di San Gallo, nazione dove il nostro pizzaiolo lavora attualmente. La vicinanza del Cantone alla Germania gli sta permettendo di apprendere una nuova lingua e una nuova cultura, un ulteriore tassello da aggiungere a un percorso internazionale costruito nel tempo. Il countdown per il grande evento è già cominciato. Forni, cronometri e giudici internazionali sono pronti a fare da sfondo all’atteso torneo.

Che vinca il migliore!