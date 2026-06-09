Edizione n° 6092

BALLON D'ESSAI

EREDITA' VACANTI // Muore senza eredi: il patrimonio passa allo Stato. In Italia le eredità vacanti valgono già 8 miliardi di euro
8 Giugno 2026 - ore  18:35

CALEMBOUR

VARESE MUORE // 16enne muore travolta da un’auto, il padre si stende accanto al corpo
9 Giugno 2026 - ore  12:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Il talento manfredoniano Gioele Salvemini alla 23esima edizione del ‘Campionato Mondiale del Pizzaiuolo’

GIOELE SALVEMINI Il talento manfredoniano Gioele Salvemini alla 23esima edizione del ‘Campionato Mondiale del Pizzaiuolo’

La Kermesse assegna il celebre “Trofeo Caputo Cup”, vedrà il pizzaiolo sipontino sfidare gli altri concorrenti in due delle dodici categorie previste

Il talento manfredoniano Gioele Salvemini alla 23esima edizione del 'Campionato Mondiale del Pizzaiuolo'

Gioele Salvemini - PH: StatoQuotidiano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Gioele Salvemini, giovane talento manfredoniano, parteciperà alla 23esima edizione del “Campionato Mondiale del Pizzaiuolo”, trofeo arduo e impegnativo, tra i più importanti del circuito, dove a sfidarsi saranno pizzaioli provenienti da ogni angolo del mondo.
La Kermesse, che si svolgerà dall’8 al 10 Giugno a Napoli presso la “Mostra d’Oltremare e che assegna il celebre “Trofeo Caputo Cup”, vedrà il pizzaiolo sipontino sfidare gli altri concorrenti in due delle dodici categorie previste, ovvero “Pizza Contemporanea” e “Pizza Napoletana STG”, quest’ultima considerata dagli addetti ai lavori la più ambiziosa tra tutte e che premia il rispetto rigoroso della tradizione napoletana, dall’impasto con una giusta lievitazione, alla cottura, verso la ricerca della perfezione con caratteristiche rigide e prestabilite dal regolamento.

La partecipazione a questo grande evento non è certamente un punto d’arrivo per il nostro cittadino, ma semplicemente una tappa in più per accrescere il suo bagaglio di esperienze che alla sola età di 24 anni vanta un curriculum di tutto rispetto. L’amore e la passione per “l’arte bianca” racconta di una storia che nasce tra i banchi di scuola dell’Istituto Alberghiero di Manfredonia, per poi proseguire con tanti viaggi e sacrifici.

Prima Napoli, dove per un anno ha lavorato in una delle più famose pizzerie campane, per poi spostarsi a Parigi dove diligentemente ha messo in pratica i trucchi e i segreti dell’arte imparata prima di affrontare la tappa della grande svolta: l’Australia. La trasferta transoceanica è servita per portare avanti la tradizione del Made in Italy in un mercato gastronomico multietnico e culturale più dinamici e innovativi del pianeta.

Dopo due anni trascorsi in Oceania, un breve ritorno a Manfredonia, e poi la Svizzera, nel cantone di San Gallo, nazione dove il nostro pizzaiolo lavora attualmente. La vicinanza del Cantone alla Germania gli sta permettendo di apprendere una nuova lingua e una nuova cultura, un ulteriore tassello da aggiungere a un percorso internazionale costruito nel tempo. Il countdown per il grande evento è già cominciato. Forni, cronometri e giudici internazionali sono pronti a fare da sfondo all’atteso torneo.

Che vinca il migliore!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO