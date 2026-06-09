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SAN SEVERO La sanseverese Cristina Chiaromonte approda a “SuperKaraoke” su Canale 5

Nella serata di martedì 10 giugno prenderà parte in prima serata a “SuperKaraoke”, il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker

La sanseverese Cristina Chiaromonte approda a “SuperKaraoke” su Canale 5

La sanseverese Cristina Chiaromonte approda a “SuperKaraoke” su Canale 5 - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Giugno 2026
Cronaca // San Severo //

Importante vetrina televisiva per la giovane artista di San Severo, Cristina Chiaromonte, che nella serata di martedì 10 giugno prenderà parte in prima serata a “SuperKaraoke”, il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

Per la giovane cantante e attrice si tratta di un traguardo significativo, raggiunto dopo aver superato una selezione e numerosi provini che le hanno aperto le porte della trasmissione nazionale.

Nata a San Severo il 31 luglio 2005, Cristina ha mostrato fin da bambina una forte passione per il canto e la recitazione, intraprendendo il proprio percorso artistico nella sua città. Ha iniziato la formazione presso la scuola di canto “Muse Modern Academy”, guidata da Antonio e Mirella Foschi, affiancando parallelamente lo studio della recitazione alla scuola “Ciak Sipario”, diretta da Tonia D’Angelo.

Successivamente ha approfondito la preparazione teatrale al “Teatro dei Limoni” di Foggia, continuando a perfezionare le proprie competenze artistiche. Durante l’ultimo anno di liceo si è affidata all’attrice Paola Marino, fondatrice del Piccolo Teatro dello Spazio Off di San Severo, per affrontare i provini dell’accademia cinematografica che oggi frequenta con profitto.

Attualmente Cristina è iscritta al secondo anno della “Blow-Up Academy”, fondata da Stefano Muroni e diretta dal maestro Alessio Di Clemente, realtà formativa specializzata nel mondo del cinema. Parallelamente sta frequentando anche la “AMF Scuola di Musica Moderna” di Ferrara, dove segue un percorso musicale sotto la guida del maestro di canto jazz e pop-rock Giacomo Zatti.

Negli ultimi mesi la giovane artista sta inoltre approfondendo studi di acting e regia, mostrando particolare interesse verso il linguaggio cinematografico sperimentale.

La partecipazione a “SuperKaraoke” rappresenta un nuovo passo nel percorso artistico di Cristina Chiaromonte, che continua a costruire il proprio futuro nel mondo dello spettacolo attraverso studio, impegno e determinazione. Domani sera, dunque, riflettori puntati su Canale 5 per seguire l’esibizione della giovane sanseverese.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

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