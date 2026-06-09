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Home // Economia // Manfredonia, nuovo accordo sui canoni concordati: aggiornate zone, fasce e criteri per gli affitti

CANONI CONCORDATI Manfredonia, nuovo accordo sui canoni concordati: aggiornate zone, fasce e criteri per gli affitti

L'intesa recepisce la normativa nazionale in materia di locazioni e aggiorna il precedente accordo del 2000

MANFREDONIA ALTO, PH NUZZIELLO

MANFREDONIA ALTO, PH NUZZIELLO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
9 Giugno 2026
Economia // Manfredonia //

MANFREDONIA – Nuove regole per gli affitti a canone concordato nel territorio comunale. È stato sottoscritto il nuovo Accordo Territoriale tra le associazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini, documento che disciplina i contratti agevolati, i contratti transitori e quelli destinati agli studenti universitari.

L’intesa recepisce la normativa nazionale in materia di locazioni e aggiorna il precedente accordo del 2000, con l’obiettivo di favorire l’accesso alla casa, ampliare il mercato degli immobili locati e garantire maggiore equilibrio tra le esigenze di proprietari e conduttori.

Tra gli aspetti principali figurano la suddivisione del territorio comunale in cinque zone omogenee e l’individuazione di diverse fasce di oscillazione dei canoni, determinate in base alle caratteristiche degli immobili e alla loro collocazione. L’accordo definisce inoltre i criteri per il calcolo della superficie convenzionale, le maggiorazioni applicabili in presenza di particolari dotazioni o classi energetiche e le condizioni per la stipula dei contratti transitori.

Una sezione specifica riguarda gli studenti universitari fuori sede, per i quali vengono disciplinati i contratti di locazione temporanea con durata da sei mesi a tre anni. Sono inoltre previste procedure di attestazione e verifica dei contratti, finalizzate a garantire la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

L’accordo avrà validità triennale e potrà essere aggiornato in presenza di modifiche normative o di significative variazioni del mercato immobiliare locale.

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