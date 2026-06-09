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Home // Manfredonia // Manfredonia. Variazione urgente al Bilancio di previsione 2026-2028. 71mila euro per incremento orario personale

VARIAZIONE URGENTE Manfredonia. Variazione urgente al Bilancio di previsione 2026-2028. 71mila euro per incremento orario personale

Il provvedimento, adottato nella seduta dell'8 giugno e immediatamente esecutivo, prevede una rimodulazione della spesa corrente

Manfredonia. Cittadinanza onoraria e Laurentino d'oro: approvato il nuovo regolamento

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato una variazione urgente al Bilancio di previsione 2026-2028, destinando risorse per l’incremento delle ore contrattuali di alcuni dipendenti comunali al fine di garantire una migliore copertura dei servizi dell’ente.

Il provvedimento, adottato nella seduta dell’8 giugno e immediatamente esecutivo, prevede una rimodulazione della spesa corrente per un importo complessivo di 71 mila euro, senza modifiche alle entrate e mantenendo gli equilibri finanziari del bilancio comunale.

La necessità della variazione nasce da una richiesta formulata dal dirigente del Primo Settore, che ha evidenziato l’esigenza di incrementare il monte ore di alcuni lavoratori per garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali.

L’amministrazione ha inoltre acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso valutazione positiva sulla manovra finanziaria.

Secondo quanto riportato nella delibera, l’intervento non altera gli equilibri di bilancio e sarà sottoposto alla successiva ratifica del Consiglio comunale nei termini previsti dalla normativa vigente.

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