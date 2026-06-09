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Home // Cronaca // Marina di Lesina, confermato il presidio stagionale dei Carabinieri per l’estate 2026

LESINA CARABINIERI Marina di Lesina, confermato il presidio stagionale dei Carabinieri per l’estate 2026

Misura finalizzata al potenziamento della sicurezza e del controllo del territorio nei mesi di maggiore afflusso turistico

Marina di Lesina, confermato il presidio stagionale dei Carabinieri per l’estate 2026

Carabinieri - Fonte Immagine non riferita al testo: comune.scarlino.gr.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Giugno 2026
Cronaca // Gargano //

Anche per l’estate 2026 sarà attivo a Marina di Lesina il presidio stagionale dell’Arma dei Carabinieri, una misura già sperimentata con esiti positivi nelle stagioni 2023, 2024 e 2025 e finalizzata al potenziamento della sicurezza e del controllo del territorio nei mesi di maggiore afflusso turistico.

La conferma arriva da un provvedimento del commissario prefettizio del Comune di Lesina, che evidenzia come l’attivazione del presidio temporaneo abbia garantito negli anni precedenti un rafforzamento significativo delle attività di prevenzione e vigilanza nell’area costiera.

Il servizio sarà realizzato in collaborazione con la Prefettura, il Comando provinciale dei Carabinieri, la Compagnia di San Severo e la Stazione dei Carabinieri di Lesina, con l’obiettivo di assicurare una presenza costante delle forze dell’ordine durante tutta la stagione estiva.

Lo riporta retegargano.it.

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