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Home // Cronaca // Milano, studentessa Erasmus denuncia una presunta violenza sessuale di gruppo

VIOLENZA SESSUALE Milano, studentessa Erasmus denuncia una presunta violenza sessuale di gruppo

Dopo l'accaduto, la studentessa sarebbe stata accompagnata da un'amica presso una struttura ospedaliera

Milano, studentessa Erasmus denuncia una presunta violenza sessuale di gruppo

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Giugno 2026
Cronaca // Primo piano //

MILANO – Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni, presente a Milano nell’ambito del programma Erasmus, ha denunciato di essere stata vittima di una presunta violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorsi.

Secondo quanto riferito agli investigatori, l’episodio sarebbe avvenuto al termine di una serata trascorsa in una discoteca situata nella zona est del capoluogo lombardo, in via Corelli. La giovane avrebbe subito abusi da parte di un gruppo composto da quattro o cinque uomini, sia all’esterno del locale sia successivamente all’interno di un’autovettura.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e affidata agli agenti della Squadra Mobile, impegnati nella ricostruzione dei fatti e nell’identificazione dei presunti responsabili.

Dopo l’accaduto, la studentessa sarebbe stata accompagnata da un’amica presso una struttura ospedaliera, dove gli accertamenti medici avrebbero evidenziato elementi compatibili con quanto denunciato. Successivamente la giovane si è recata in Questura per formalizzare la denuncia.

Gli investigatori stanno acquisendo ogni elemento utile alle indagini, comprese eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e le testimonianze di persone che potrebbero aver assistito a momenti rilevanti della serata.

L’inchiesta è attualmente nella fase preliminare e gli accertamenti sono finalizzati a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e a individuare tutti i soggetti coinvolti.

Lo riporta l’ANSA

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