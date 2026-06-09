MONTE SANT’ANGELO – Divieti, prescrizioni di sicurezza, controlli sulle falesie e accesso regolamentato agli animali da affezione. Con l’ordinanza n. 48 del 5 giugno 2026 il Comune di Monte Sant’Angelo ha definito le disposizioni che disciplineranno la stagione balneare lungo il litorale di competenza comunale, con particolare attenzione alla tutela della pubblica incolumità nelle aree caratterizzate dalla presenza di costoni rocciosi e falesie.

Il provvedimento, emanato dal III Settore Tecnico, recepisce le disposizioni regionali e quelle della Capitaneria di Porto di Manfredonia, integrandole con ulteriori misure legate alle specifiche condizioni geomorfologiche della costa montanara.

Alla base dell’ordinanza vi sono le valutazioni tecniche maturate negli anni sul rischio di frane e distacchi di materiale roccioso dalle falesie che caratterizzano diversi tratti del litorale. Per questo motivo il Comune ha confermato una serie di prescrizioni già individuate in precedenti tavoli tecnici ai quali avevano partecipato, tra gli altri, Regione Puglia, Autorità di Bacino, Protezione Civile e Capitaneria di Porto.

Tra le principali disposizioni figurano le limitazioni all’utilizzo di alcune aree demaniali costiere in prossimità delle pareti rocciose. Per gli stabilimenti balneari presenti sul territorio vengono stabilite specifiche fasce di rispetto e distanze minime dal piede delle falesie, differenziate in base alle caratteristiche dei singoli siti e agli interventi di consolidamento eventualmente realizzati.

Le prescrizioni interessano in particolare gli stabilimenti Baia Petra, già noto come Bacco a Mare, Baia del Monaco, Lido Macchia 1964 e Lido Varcaro. Per ciascuna struttura vengono individuate aree utilizzabili e fasce interdette al pubblico, con obbligo di mantenere adeguate distanze di sicurezza dalle pareti rocciose considerate potenzialmente soggette a fenomeni di dissesto.

Particolare attenzione viene riservata anche alla spiaggia libera di Chiancamasitto, dove resta in vigore una fascia di protezione di oltre cinque metri dal piede della falesia. L’amministrazione comunale ha inoltre previsto controlli periodici per monitorare eventuali variazioni delle condizioni di stabilità e verificare il rispetto delle misure di sicurezza da parte degli utenti.

L’ordinanza dispone inoltre il divieto di transito, sosta e balneazione lungo il tratto di costa compreso tra le località Chiusa dei Monaci e Gravaglione, area considerata particolarmente esposta al rischio di cedimenti e crolli provenienti dalle pareti retrostanti. Restano escluse dal divieto le aree interessate dagli stabilimenti autorizzati e le specifiche eccezioni previste dalla normativa regionale.

Tra le novità della stagione balneare 2026 figura anche la regolamentazione dell’accesso degli animali da affezione alla spiaggia libera di Chiancamasitto. I cani potranno accedere accompagnati dai proprietari o detentori purché muniti di guinzaglio e di regolare identificazione. I proprietari saranno inoltre tenuti a raccogliere immediatamente le deiezioni mediante appositi sacchetti e a conferirle nei contenitori predisposti dal Comune.

L’amministrazione ha disposto una serie di obblighi a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari. Dovranno essere installati cartelli di avvertimento nelle aree a rischio, con indicazioni relative al pericolo di caduta massi e alla presenza di fondali irregolari. Analoga segnaletica sarà collocata dal Comune presso la spiaggia libera, dove verranno evidenziati anche l’assenza di delimitazioni delle acque sicure e la mancanza del servizio di salvataggio.

La Polizia Locale sarà incaricata di effettuare monitoraggi periodici sulle condizioni delle falesie e sullo stato della cartellonistica, segnalando eventuali criticità agli uffici tecnici comunali. Al Settore Ambiente spetteranno invece le attività di pulizia, raccolta dei rifiuti e gestione delle dotazioni necessarie per garantire il corretto utilizzo della spiaggia libera.

L’ordinanza introduce inoltre il divieto di sostare sul ciglio dei costoni rocciosi entro una fascia di almeno cinque metri dal bordo, misura finalizzata a prevenire incidenti in aree particolarmente esposte al rischio di cedimenti.

Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni amministrative comprese tra 1.032 e 3.098 euro, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.

Con il nuovo provvedimento il Comune punta a garantire una stagione balneare improntata alla sicurezza, conciliando la fruizione delle spiagge con la tutela dell’ambiente costiero e dell’incolumità pubblica in uno dei tratti più suggestivi e delicati del Gargano.