La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha condannato all’ergastolo Gabriele Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane pestato a morte nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. La sentenza è arrivata nell’ambito del terzo processo d’appello, disposto dopo il rinvio della Cassazione per rivalutare le attenuanti generiche riconosciute in precedenza.

Nel processo d’appello bis, infatti, Bianchi era stato condannato a 28 anni di carcere, ma i giudici della Suprema Corte avevano chiesto una nuova valutazione. Per il fratello Marco Bianchi, invece, la pena dell’ergastolo era già diventata definitiva.

I giudici hanno inoltre accolto la possibilità di accedere all’istituto della giustizia riparativa per Gabriele Bianchi. Se la famiglia di Willy deciderà di aderire, potrà prendere parte a un percorso di confronto con l’imputato orientato alla responsabilizzazione. In caso contrario, Bianchi potrà intraprendere un percorso psicologico individuale.

Nel corso dell’udienza, Gabriele Bianchi ha rilasciato dichiarazioni spontanee rivolgendosi direttamente ai familiari della vittima: «Voglio presentare le mie scuse alla famiglia di Willy, per quanto accaduto. Il dolore di questa storia la porto dentro di me da sei anni».

L’uomo ha poi aggiunto: «Non sono più quel ragazzo che sei anni fa ha varcato le porte del carcere. Sono padre ed ho un bimbo di 6 anni che vedo crescere nelle salette dei colloqui. Insieme facciamo progetti e speriamo in un futuro migliore, ciò anche grazie all’aiuto della famiglia di mia moglie che mi sostiene e crede nella mia innocenza».

Per entrambi i fratelli Bianchi di Artena, la Cassazione aveva già riconosciuto la responsabilità penale per quanto avvenuto quella notte. Erano inoltre diventate definitive le condanne degli altri due imputati coinvolti nel pestaggio: 23 anni a Francesco Belleggia e 21 anni a Mario Pincarelli, accusati di aver partecipato all’aggressione colpendo Willy con calci e pugni anche quando il giovane era ormai a terra.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’aggressione durò circa cinquanta secondi e vide i fratelli Bianchi avere un ruolo centrale nel pestaggio. Gabriele, esperto di Mma, avrebbe dato il via all’azione con un violento calcio al petto di Willy, seguito subito dal fratello Marco.

Il pestaggio avvenne all’esterno di un locale di Colleferro, dove il gruppo, sceso da un’auto, si sarebbe scagliato contro diverse persone presenti in piazza. Un testimone raccontò che chiunque quella sera avrebbe potuto essere vittima della violenza del branco. I colpi inferti, particolarmente violenti e tecnici, si rivelarono fatali per Willy Monteiro Duarte.

Lo riporta leggo.it.