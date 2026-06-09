Open Sunnit SRL, spettacolo e grande tennis allo Sporting Club San Severo: trionfa Fabrizio Osti

SAN SEVERO – Si è conclusa con un grande successo di partecipazione e pubblico l’edizione 2026 dell’Open Sunnit SRL, il torneo che per quindici giorni ha animato i campi dello Sporting Club San Severo, confermandosi tra gli appuntamenti tennistici più prestigiosi del territorio.

La manifestazione ha fatto registrare numeri importanti: oltre 90 atleti provenienti da diverse regioni italiane, circa 100 incontri disputati e un montepremi complessivo di 5.500 euro, elementi che testimoniano la crescita costante dell’evento nel panorama nazionale.

L’ultima giornata di gare, andata in scena domenica 7 giugno, ha regalato emozioni e spettacolo. Nonostante le alte temperature, numerosi appassionati hanno affollato le tribune del circolo per assistere alle finali delle diverse categorie, creando un’atmosfera degna delle grandi occasioni.

Osti conquista il titolo Open

A chiudere il programma è stata la finale del tabellone principale maschile, incontro che assegnava il titolo più prestigioso della manifestazione. In campo la testa di serie numero uno Fabrizio Osti, portacolori del Tennis Club Napoli, e Davide Liberati, atleta di Avezzano protagonista di uno straordinario percorso nel torneo.

Davanti a un pubblico numeroso e partecipe, Osti ha confermato il proprio valore e la propria esperienza, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-2 e conquistando il titolo dell’Open Sunnit SRL al termine di una settimana di tennis di altissimo livello.

Olivieri profeta in casa

Grande soddisfazione anche per lo Sporting Club San Severo grazie al successo di Gianluigi Olivieri nella finale della quarta categoria maschile. Il tennista sanseverese ha superato il compagno di circolo Nicola Novelli con il punteggio di 6-0, 3-0 rit., aggiudicandosi il titolo davanti al pubblico di casa.

Papeo domina la terza categoria

Nel tabellone di terza categoria maschile, vittoria per Daniele Papeo del Tennis Club Barletta, che ha avuto la meglio su Alberto Mastrangelo del Tennis Club Termoli con il risultato di 6-3, 6-3, confermando l’ottimo rendimento mostrato durante tutta la competizione.

Veltri regina del torneo femminile

Spettacolo anche nel tabellone principale femminile, dove Beatrice Veltri, atleta del Libero Tennis Cosenza, ha conquistato il titolo superando Chiara Capurso del Circolo Tennis Fasano con un netto 6-2, 6-0. Una finale che ha evidenziato il valore tecnico delle protagoniste e la qualità complessiva del torneo.

Marotta: «Una straordinaria occasione di visibilità»

Grande soddisfazione nelle parole di Dante Marotta, responsabile di Sunnit SRL.

«Siamo molto contenti di come è andato il torneo e dell’ottima riuscita dell’intera manifestazione. L’evento ha rappresentato una straordinaria occasione di visibilità per il nostro brand aziendale, grazie anche all’efficace lavoro di comunicazione realizzato in collaborazione con lo Sporting Club San Severo», ha dichiarato.

Marotta ha poi sottolineato il legame con la città: «Essendo sanseverese di origine, sono particolarmente felice che San Severo abbia dimostrato ancora una volta di essere una realtà accogliente e capace di ospitare eventi sportivi di rilievo, trasformandoli in opportunità di crescita e promozione per l’intera comunità».

Lo Sporting Club guarda già al futuro

Parole di soddisfazione anche da parte della dirigenza dello Sporting Club San Severo, che ha evidenziato l’elevato livello tecnico espresso durante tutta la manifestazione e il grande lavoro organizzativo svolto dallo staff.

Archiviato il successo dell’Open Sunnit SRL, il club sanseverese è già proiettato verso il prossimo appuntamento. Nei prossimi mesi ospiterà infatti le prequalificazioni di quarta categoria IBI 2027, competizione che offrirà ai migliori giocatori della provincia di Foggia la possibilità di accedere alle fasi regionali e continuare a inseguire il sogno di approdare sui prestigiosi campi del Foro Italico.

Un nuovo evento che conferma la volontà dello Sporting Club San Severo di investire nella promozione del tennis e di offrire al territorio manifestazioni sportive di qualità, capaci di coniugare agonismo, partecipazione e valorizzazione della città.