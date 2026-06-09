MANFREDONIA – In occasione della manifestazione musicale “Road to Battiti”, in programma sabato 13 giugno 2026, il Comune di Manfredonia ha disposto una serie di limitazioni alla circolazione e alla sosta nelle aree interessate dall’evento. Lo stabilisce l’ordinanza n. 128 del 9 giugno 2026 emanata dal Settore di Staff II.

Il provvedimento prevede la chiusura totale al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 8 alle ore 24 del 13 giugno lungo diverse arterie del centro cittadino e del waterfront, tra cui Lungomare Nazario Sauro, Viale Miramare, Piazzale Ferri, Via Campanile, Via Stella e altre strade limitrofe. Per Via del Porto, invece, il divieto scatterà dalle ore 17 del 12 giugno fino alla mezzanotte del giorno successivo.

L’ordinanza è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica e la gestione della viabilità in considerazione del previsto afflusso di spettatori. L’organizzazione dovrà attenersi a una serie di prescrizioni relative alla safety e alla security, comprese le autorizzazioni previste dalle norme di pubblica sicurezza, la presenza di personale addetto alla vigilanza e la predisposizione di adeguati corridoi di emergenza per il passaggio dei mezzi di soccorso.

Restano esclusi dai divieti i mezzi delle forze dell’ordine, di soccorso, di emergenza e quelli autorizzati o al servizio della manifestazione. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale sono incaricati di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza.

L’amministrazione comunale invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo eventuali percorsi alternativi durante lo svolgimento dell’evento.