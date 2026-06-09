San Severo, Censano su Colangelo: "Mancanza di esperienza e difficoltà nella gestione politica"

Dopo la fine dell’esperienza amministrativa della sindaca Colangelo, arriva un duro intervento politico di Ettore Censano, che commenta l’epilogo della crisi definendolo una “fine annunciata” e riportando al centro del dibattito le dinamiche elettorali e gli equilibri interni alla maggioranza.

Nel suo intervento, Censano replica a chi attribuisce responsabilità alla sola ex sindaca, sostenendo invece che la sua elezione sarebbe stata il risultato di una scelta chiara degli elettori, che avrebbero respinto gli avversari politici in favore di una figura considerata “nuova” e distante dalle logiche tradizionali. Secondo questa lettura, la successiva crisi sarebbe stata favorita da un contesto politico incapace di accettare un reale cambiamento.

Censano parla poi di una progressiva degenerazione del clima politico cittadino, segnato a suo dire da logiche di interesse personale e di gruppo, criticando l’atteggiamento di alcuni esponenti istituzionali descritti come più attenti alla gestione del potere che al bene pubblico. Nel suo intervento utilizza espressioni forti, parlando di soggetti che da professionisti e figure di riferimento si sarebbero trasformati in “avvoltoi famelici”, interessati principalmente alla distribuzione di incarichi e posizioni.

Il riferimento si estende anche alle dinamiche interne ai gruppi politici, con accuse di opportunismo e cambi di schieramento dettati dalla convenienza personale.

Nel suo ragionamento entra anche il tema delle recenti tensioni politiche, con un passaggio dedicato alla firma che avrebbe contribuito alla caduta dell’amministrazione, letta come espressione di profonde differenze politiche e personali. Censano non risparmia giudizi anche sulle prospettive future di alcuni protagonisti, sostenendo che il consenso elettorale non sarebbe destinato a consolidarsi.

Una parte dell’intervento è dedicata infine al giudizio sull’ex sindaca Colangelo, alla quale vengono attribuite mancanza di esperienza e difficoltà nella gestione politica, oltre a scelte condizionate da collaboratori ritenuti inadeguati. Il quadro che ne emerge, secondo Censano, è quello di una situazione destinata a peggiorare.

In chiusura, il riferimento è al contesto generale della città, descritto come in difficoltà, tra emigrazione giovanile e crescente sfiducia nel futuro, con una visione complessivamente pessimistica sull’evoluzione amministrativa e sociale del territorio.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.