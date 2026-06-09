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Home // Foggia // Sanità in Capitanata, i Comitati consultivi misti lanciano l’allarme: “Si è rotto il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni?”

COMITATI SANITA' Sanità in Capitanata, i Comitati consultivi misti lanciano l’allarme: “Si è rotto il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni?”

L'introduzione dell'addizionale Irpef da parte della Regione Puglia per far fronte al disavanzo della sanità regionale continua ad alimentare preoccupazioni

Foggia. Sanità, ticket e responsabilità: “Chi causa il proprio male non pesi sui cittadini”

Infermieri - Fonte Immagine: bologna.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Giugno 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – L’introduzione dell’addizionale Irpef da parte della Regione Puglia per far fronte al disavanzo della sanità regionale continua ad alimentare preoccupazioni tra cittadini e associazioni. A pesare sul dibattito pubblico non è soltanto il nuovo aggravio fiscale, ma anche la persistente crisi che interessa diversi settori del Servizio sanitario regionale.

A lanciare un segnale d’allarme sono i Comitati consultivi misti (CCM) del Policlinico Riuniti di Foggia e dell’ASL Foggia, organismi che riuniscono associazioni di volontariato, rappresentanze dei pazienti e realtà impegnate nella tutela dei diritti dei cittadini.

Secondo i promotori dell’iniziativa, il Piano di rientro predisposto dalla Regione potrebbe comportare, già dal 2026, una significativa limitazione delle assunzioni di personale sanitario, fino all’eventuale blocco del turnover. Una prospettiva che, considerato l’elevato numero di pensionamenti e cessazioni previsti, rischierebbe di determinare un ulteriore ridimensionamento dei servizi sanitari sul territorio.

Tra le criticità evidenziate figurano le difficoltà del sistema di emergenza-urgenza 118, la complessa situazione di Casa Sollievo della Sofferenza e la carenza di personale che interessa numerosi reparti e servizi. Elementi che, secondo i CCM, rappresentano segnali di una progressiva involuzione del sistema sanitario pugliese.

Per approfondire le cause del dissesto e promuovere un confronto aperto con la cittadinanza, i Comitati hanno organizzato l’incontro pubblico dal titolo “Sanità in Capitanata – Si è rotto il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni?”.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 17.30, presso la Sala del Tribunale della Dogana, in piazza XX Settembre a Foggia.

L’iniziativa si propone di coinvolgere associazioni, operatori sanitari, istituzioni e cittadini in una riflessione sulle condizioni della sanità territoriale e sulle possibili soluzioni per garantire il diritto alla salute e migliorare la qualità dei servizi offerti alla popolazione.

L’invito alla partecipazione è stato sottoscritto da Antonio Battista, che ha chiesto la massima diffusione dell’evento e la presenza della cittadinanza al dibattito.

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