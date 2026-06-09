Ancora un episodio di violenza scuote Vieste. Nella serata di martedì 9 giugno, un uomo di circa 40 anni, noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito durante una sparatoria avvenuta nel cuore del centro storico.

L’episodio si è verificato nei pressi di un ristorante situato in via Barbacane. Secondo le prime informazioni raccolte, il 40enne sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco a un braccio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita ed è stato successivamente trasportato presso il Policlinico di Foggia per ulteriori accertamenti e cure.

Immediato anche l’intervento dei carabinieri della Tenenza di Vieste, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile dell’agguato. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra residenti e visitatori, trattandosi di un’area particolarmente frequentata del centro storico cittadino.

Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sul movente e non si escludono diverse piste investigative.

Sui fatti il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti commenta:

Pochi mesi fa avevo chiesto, con parole chiare, un intervento immediato e deciso dopo un analogo caso di tentato omicidio. Quello che è successo stasera conferma esattamente ciò che avevo segnalato.

Lo dico da Sindaco e da cittadino di questa terra: Vieste appartiene alla gente onesta e va difesa ad ogni costo. Le prime informazioni indicano una dinamica che riguarda soggetti già noti: proprio per questo serve la presenza piena dello Stato, subito.