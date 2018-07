12 luglio 2018. Va in scena “Miss Italia” a Foggia

Di:

La storia si ripete ormai da 22 anni consecutivi dal palco foggiano di Miss Italia, dove hanno preso il volo nel mondo dello spettacolo Manila Nazzaro, Barbara Matera, Pio e Amedeo, Ottavio De Stefano, modelle, attrici, cantanti, ballerini e presentatori. Anche quest’anno il tour estivo pugliese della 79 esima Edizione Nazionale di Miss Italia, il più longevo e rinomato concorso di bellezza della Nazione, organizzato da Patrizia Mirigliani, segna la sua tappa foggiana nella incantevole cornice di Piazza Cesare Battisti, con il pregevole patrocinio del Comune di Foggia e con la preziosa collaborazione di Cesvim Academy. In passerella sono attese le più belle ragazze pugliesi, per cercare di conquistare la corona e la fascia di Miss Foggia 2018 utili per partecipare alla finalissima di Miss Puglia 2018. A seguire saranno assegnate altre fasce per partecipare alle selezioni regionali del concorso.

Il tutto è organizzato, magistralmente, dall’agenzia foggiana “Parole & Musica” di Mimmo Rollo, da più di venti anni esclusivista per la Puglia del concorso Miss Italia. Dalle prime ore del pomeriggio, tra casting, prove, trucco e parrucco, grandi e piccini saranno incuriositi dalle Miss che si muoveranno nella Città fino alle 21, quando inizierà lo spettacolo condotto dal monologhista Antonio Tirelli, finalista del talent di comici “Eccezionale veramente” di Diego Abatantuono e partecipante alla trasmissione di successo “Colorado” tra sfilate, musiche e momenti divertenti. Durante la serata, sarà presentato il nuovo libro della scrittrice foggiana Lidia Morelli intitolato “Lui. Il lato ignaro” edito dalla casa editrice romana Herald Editore (www.heraldeditore.it). Una giuria di eccellenza formata da esponenti di importanti brand nazionali, giornalisti ed operatori nel settore dello spettacolo saranno attenti ad ogni particolare nel valutare non solo la bellezza, ma anche tutte le altre qualità delle Miss concorrenti.

Nelle ultime tappe, hanno già staccato il biglietto per partecipare alla finalissima di Miss Puglia 2018: Marisa Maggio, 22 anni di Cerignola, che ha conquistato il titolo di Miss Miluna Corato, Anna Russo, 18 anni di San Severo con la fascia Miss Miluna Palm Beach Torremaggiore, Melissa Salvemini, 19 anni di Manfredonia incoronata Miss Porto turistico di Rodi G.co. E’ possibile iscriversi al concorso seguendo le istruzioni sul sito web nazionale www.missitalia.it. Alle selezioni possono partecipare, come sempre gratuitamente, le ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto) e i 30 anni (entro il 31 dicembre), mamme, miss sportive e coloro che, nate in Italia da genitori stranieri, non siano ancora in possesso della cittadinanza italiana.

