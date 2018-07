Puglia: Bella giornata di sole sul Sud-Est. Ancora ventoso

Di:

Bari, 09 luglio 2018. Meteo Puglia: l’alta pressione rinnova un’altra giornata di bel tempo sulle regioni del basso versante adriatico con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, a tratti parzialmente nuvolosi nel pomeriggio sui monti ma senza il rischio di fenomeni. Temperature senza grosse variazioni, con punte prossime ai 30-31°C. Venti ancora moderati di Maestrale. Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Mari mossi o molto mosso il Canale d’Otranto.

Martedì 10 Luglio

Sereno o poco nuvoloso tra Puglia, Basilicata e Molise

MARTEDI’: Poche novità. Continua il dominio dell’alta pressione che rinnova condizioni di bel tempo prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature stabili o in locale aumento. Venti moderati settentrionali in attenuazione. Basso Adriatico da mosso a poco mosso; Canale d’Otranto mosso.

Mercoledì 11 Luglio

Ancora tanto sole e clima estivo

MERCOLEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Da segnalare solo qualche cumulo diurno sui monti ma di poco conto. Temperature minime in aumento, con estremi di 23°C; massime stabili, con punte di 33°C. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Basso Adriatico da poco mosso a mosso; Canale d’Otranto poco mosso.