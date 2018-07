San Severo: a breve il trasferimento dell’Ufficio Invalidi

Di:

“Le criticità relative alla sede dell’Ufficio Invalidi di San Severo sono da tempo sotto l’attenzione della Direzione che ha già individuato locali più ampi, accoglienti, dignitosi e funzionali, sia per gli utenti che per gli operatori, presso l’Ospedale Masselli Mascia”. Così il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla.

L’Area Gestione Tecnica sta predisponendo tutte le attività utili ad adeguare, in tempi rapidi, gli spazi individuati per renderli idonei alla complessità dei bisogni dell’utenza.

Si precisa, inoltre, che l’Ufficio, deputato al riconoscimento dell’invalidità civile e all’erogazione dei relativi benefici, attualmente convoca sedute settimanali.

Ad oggi, i tempi di attesa dalla presentazione della domanda non superano i 30 giorni. I pazienti oncologici sono chiamati in tempo reale.

Per ogni seduta, inoltre, le convocazioni sono ripartite in modo scaglionato per ridurre i tempi di attesa in sala che oscillano, comunque, dai 20 ai 45 minuti.