L’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” – IRCCS intende avviare una selezione per laureati in Medicina e Chirurgia specialisti in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, per assunzioni a tempo determinato.

Selezione laureati in Medicina e Chirurgia specialisti in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 20 luglio 2018.

Gli interessati sono invitati a compilare il form sottostante ed allegare, a pena di esclusione dalla selezione, nell’apposita sezione:

curriculum vitae, con particolare riferimento alle attività professionali svolte post laurea

certificato di specializzazione oggetto della selezione

Nel curriculum i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione dalla selezione, il possesso dei seguenti requisiti specifici:

Laurea in Medicina e Chirurgia.

Specializzazione in disciplina oggetto della Selezione.

Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici.

I Candidati ammessi alla selezione verranno chiamati a sostenere un colloquio che avrà luogo il 31 luglio 2018 alle ore 9.00 presso la sala riunioni IV piano (ex Anatomia Patologica) dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Qualsiasi altra comunicazione verrà inviata all’indirizzo e-mail comunicato.

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali e organizzative.

Il candidato vincitore e gli idonei, in caso di chiamata, saranno sottoposti a primaria garanzia dell’integrità psico-fisica, ed a spese dell’Istituto, ad un CONTROLLO SANITARIO PREVENTIVO PREASSUNTIVO a cura del Medico Autorizzato/Competente aziendale, per un’opportuna valutazione dell’idoneità ai diversi “rischi specifici per la salute”, correlati al particolare profilo mansionale che andranno a ricoprire presso le differenti strutture operative dell’Istituto medesimo (ai sensi e per gli effetti del “combinato disposto” ex art. 2087 Codice civile, ed artt. 15, 18, 25, 28, c. 2, l. f), 29 e 41, c. 1, l. a), c. 2. L. e-bis) e c. 2-bis, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).