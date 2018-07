Serie C: #UG8 c’è

Di:

#UG8 c’è!!!Si riparte da un prodotto del vivaio, oltre che da un grande giocatore, che ha ormai la maglia Angel cucita addosso.

L’Angel Manfredonia è lieto di annunciare che Umberto Gramazio ha rinnovato il suo impegno con la dirigenza sipontina e di conseguenza la maglia numero #8 resterà sulle sue spalle.

Ci sono state tentazioni dalle categorie superiori, anche tante lusinghe da compagini di pari categoria, ma Umberto ha deciso di vestire ancora la maglia biancoazzurra.

La prossima sarà una stagione in cui ci sarà da lottare con il coltello tra i denti e Gramazio, da professionista esemplare, non ha esitato ad accettare l’ennesima sfida. Continuerà a correre e galoppare all’ impazzata sul parquet del Palascaloria e a far disperare gli avversari con il suo istinto da Arsenio Lupin.

“Ho scelto di restare perché sono molto legato alla società. Sono sicuro che anche quest’anno si creerà un bel gruppo. Personalmente ho tanta voglia di crescere ancora e migliorare per raggiungere l’obiettivo comune di far il miglior campionato possibile.”

Per Umberto Gramazio, ormai un veterano di esperienza nonostante la sua giovane età, inizia una nuova avventura al fianco di compagni storici e dei nuovi innesti che inizieranno a lavorare da agosto in vista dei primi impegni ufficiali di stagione.

Soddisfatto il dirigente responsabile, Pasquale Aulisa: “Aver raggiunto l’accordo con un giocatore come Gramazio è sicuramente motivo di grande orgoglio. Ottimo atleta e professionista, Umberto sarà il punto di forza del nostro organico, che sarà allestito per ripartire, rifondare e puntare ad una stagione con l’obiettivo di riscattare le poche soddisfazioni dello scorso anno.

In questa stagione ci presenteremo ai nastri di partenza convinti delle nostre possibilità, rispettando tutti ma senza paura di affrontare nessuno. E in questo contesto non poteva certo mancare il ‘nostro’ pupillo”.

#TeamAngel #StaywithUs