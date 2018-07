Thailandia, una corsa contro il tempo

Di:

Roma. Un percorso estremo che potrebbe scatenare un panico fatale. È questo quello che stanno affrontando i tredici sommozzatori specializzati. Li chiamano i “magnifici 18”, perché in questi giorni, insieme ad altre persone addetti ai lavori, hanno delineato la strategia per portare in salvo i 12 ragazzini della squadra di calcio i “Chinghiali” più il loro allenatore che durante una gita, sono rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang, nel cuore della Thailandia, dal 23 giugno scorso.

Sono loro gli speleosub che a due a due, con fermezza e coraggio, si stanno immergendo per tirarli fuori.

Il primo salvataggio è avvenuto nella giornata di ieri, quando in Italia erano le 12:40. L’ordine di uscita è stato dato dal medico anestesista, il canadese Richard Harris, un sub con trent’anni di esperienza, con la passione per le sfide impossibili, che ha visitato i ragazzi e dato l’ok per farli uscire. Divisi in gruppi, i primi sono stati i più deboli. Tra la giornata di ieri e quella di oggi sono stati tratti in salvo otto dei tredici ragazzi.Trasportati immediatamente all’ospedale più vicino, sono stati messi in isolamento per scongiurare il rischio di infezioni. Solo dopo 24h potranno riabbracciare i loro familiari.

Nel frattempo anche questa seconda parte delle operazioni è stata sospesa per motivi logistici, risistemare le luci a led, ricaricare le bombole d’ossigeno e permettere ai sommozzatori di riposare.

Nella mattinata di domani si riprenderanno i soccorsi, anche se su tutta la macchina organizzativa, la spada di Damocle, è rappresentata dalla copiosità delle piogge, facendo diventare ogni secondo prezioso in una continua corsa contro il tempo, come ci spiega anche il Delegato Nazionale Unità di soccorso, Francesco Colletta, sottolineando come la caverna sia “una grotta attiva, dove scorre l’acqua e con il pericolo dei monsoni queste caverne diventano inghiottitoi e si allagano”.

I ritmi si stanno rilevando lenti, ma in questo tipo di operazioni è importante procedere con estrema calma, soprattutto perché, sottolinea Colletta “c’è bisogno di fare una serie di operazioni con tranquillità e metodo. Anche perché è importante ricordare che si sta operando in un ambiente estremo, dove non c’è luce, l’acqua è torbida, l’unico ausilio sono delle torce posizionate su dei caschi che illuminano una parte di quello che si presenta avanti. Il tutto fatto nel buio più assoluto”. I sub del Navy Seal Thai, insieme ai sommozzatori australiani ed europei che li accompagnano, due per ogni salvataggio, portano con sé, come ausilio per poter uscire, un filo da tenere ben ancorato e che gli permette di andare e tornare a seconda delle necessità, anche quando c’è scarsità di luce.

Le altre attrezzature a disposizione, oltre ad una maschera gran facciale usata dai ragazzi per nuotare completamente immersi in una strettoia considerata il punto più difficile di tutta l’operazione sono una muta e dei guanti per mantenersi alle rocce. Importante, in queste situazioni di salvataggio tecnico, sostiene Francesco Colletta “è mantenere la calma e cercare di non farsi prendere dal panico che potrebbe risultare pericoloso per l’esito dell’operazione”.

In quella grotta lo spazio insieme alla poca luce è davvero ridotto, il punto più difficile è rappresentato da un passaggio nella roccia la cui larghezza è di appena 38 centimetri. Per questo motivo, l’unica soluzione per non rimanere bloccati, è riuscire a strisciare con il torace e le natiche, avendo tolto l’ossigeno dalle spalle per cercare di scivolare fuori.

C’è ancora un ultimo atto da compiere, tirare fuori chi è rimasto ancora là sotto.

Per il momento, però, è tutto rimandato a domani.

A cura di Francescapaola Iannaccone