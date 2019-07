Censimento centri antiviolenza: “Italia sessista, Salvini dà il cattivo esempio”

Di:

“L’Italia vive una pericolosa deriva sessista. Come facciamo a contrastare la violenza sulle donne, se gli insulti alle donne arrivano proprio dalla politica, anzi dai suoi esponenti più importanti? Un esempio? Gli attacchi verbali del vicepremier alla capitana Carola. L’ha definita criminale, pirata, sbruffoncella. Parole, quelle di Salvini, che hanno aperto la scia dell’odio maschilista contro Carola, con insulti dilagati per giorni e giorni sui social”. Così si è espresso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità, Vincenzo Spadafora, che in un’intervista a Repubblica sostiene che nei confronti delle donne c’è “odio, sessismo” e che “la politica non dà il buon esempio”.

A seguito di queste dichiarazioni, che avrebbero innervosito Salvini, annullata la presentazione del primo censimento nazionale dei centri antiviolenza. Sempre a Repubblica, Spadafora ha anticipato i contenuti che sarebbero stati annunciati nel corso della conferenza stampa: “Abbiamo messo in campo più fondi, quest’anno 37 milioni di euro. Ma vogliamo essere sicuri che vengano rispettati i requisiti previsti dall’intesa che proprio i centri hanno firmato con il governo”. Tra le novità, sottolinea, ci sono anche fondi per i centri per uomini maltrattati: “E’ una delle novità del piano operativo che presentiamo oggi. Insieme allo studio sulla violenza di genere in tutti i corsi di ambito sanitario. Alle misure per le donne disabili vittime di violenza. E per le donne migranti, oggi abbandonate al loro destino”.

Sono state oltre 33 mila le donne accolte nel 2017 dai 338 centri antiviolenza italiani, per la prima volta censiti dall’Istat e dal Cnr su incarico del dipartimento per le Pari opportunità. Ma oltre cinquantamila donne hanno chiesto aiuto, pur senza entrare nel “programma di protezione”.