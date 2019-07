Detenzione illegale armi, inamissibili i ricorsi di De Biase e Quitadamo

Di:

Roma, 09 luglio 2019. ”(…) la Corte territoriale non ha mancato di motivare in ordine alla natura dei rumori di fondo udibili nelle conversazioni intercettate ed ha precisato che si trattava di chiari suoni di scarrellamento e scarico delle armi, per come attestato dalla polizia giudiziaria: questi rumori, poi, accompagnavano spiegazioni sul funzionamento degli stessi e la sentenza impugnata ha riportato appunto che un istruttore di tiro dei Carabinieri aveva attestato che il funzionamento di un mitragliatore kalashnikov corrispondeva esattamente alle istruzioni che il R. impartiva al Di Biase”.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione (Prima sezione penale, Presidente: Angela Tardio) ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Matteo Di Biase, 26.09.1980, e Francesco Antonio Quitadamo, classe 13 marzo 1969, contro una sentenza della Corte di Appello di Bari del febbraio 2018.

Nelle sue conclusioni, il Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Cesqui, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale di Quitadamo e il dichiararsi

l’inammissibilità dei ricorsi nel resto.

I FATTI.

“Con sentenza dell’aprile 2017 il GUP del Tribunale di Foggia, in esito a rito abbreviato, aveva condannato Di Biase Matteo alla pena di anni tre di reclusione per la detenzione di due armi da guerra (e cioè due mitragliatori kalashnikov), nonché Quitadamo Francesco Antonio alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per detenzione illegale di una pistola calibro 9″.

Aveva rilevato il GUP che “il processo si inscriveva in una più vasta indagine relativa ad episodi di furto con susseguente estorsione per la restituzione del compendio furtivo e che, nel corso di intercettazioni di conversazioni, erano emersi elementi di colpevolezza a carico degli indagati, riportati analiticamente in una ordinanza di custodia cautelare cui la sentenza faceva rinvio per relationem; in particolare, per il Di Biase la conversazione del (agosto 2014,ndr) e l’imputato R.A. Antonio a bordo dell’autovettura di quest’ultimo costituiva una sorta di lezione da parte del R. circa l’utilizzo di armi: le parole erano accompagnate dai chiari suoni di scarrellamento e scarico delle armi, a dimostrazione che esse erano presenti nella autovettura e si udiva chiaramente dapprima il R. spiegare come inserire i proiettili e come estrarli e poi il Di Biase ripetere diligentemente la spiegazione e provare a metterla in atto“.

Parimenti, il Quitadamo era stato intercettato nell’agosto 2014 nel mentre conversava con R.A. circa i proiettili da inserire nella sua pistola e circa le caratteristiche dell’arma che, evidentemente, aveva con sé.

Interponevano appello gli imputati, contestando la identificazione nelle conversazioni o l’oggetto delle stesse e il trattamento sanzionatorio.

Con sentenza del febbraio 2018 la Corte di Appello di Bari confermava le condanne, revocando soltanto la sospensione condizionale concessa al Quitadamo con la prima sentenza.

Rilevava la Corte di Appello che “la sentenza di primo grado, nonostante avesse a disposizione ogni elemento raccolto nelle indagini, aveva omesso molti particolari, per cui la motivazione andava opportunamente integrata: così, precisava che i movimenti della vettura del R.A. erano monitorati con il sistema GPS, per cui si era accertato quando questi si era recato nella masseria del Di Biase; precisava che alla identificazione del Di Biase nelle conversazioni si era giunti grazie ad una serie di altri elementi che ne attestavano la vicinanza al R.; aggiungeva che il R. aveva certamente disponibilità di un mitragliatore kalashnikov, sia perché ciò era emerso da altra sua esplicita conversazione intercettata sia perché era coinvolto in un attentato nel quale era stato sicuramente usato quel tipo di mitragliatore; evidenziava che in altre conversazioni emergeva che il Di Biase custodiva le armi da guerra del R., tanto che (nell’agosto 2014,ndr) i due venivano ascoltati mente il R. diceva al Di Biase dove collocare i due differenti mitragliatori Kalashnikov; tanto premesso, precisava la Corte di Appello che la conversazione riportata dalla prima sentenza era articolata ed esplicita, tanto che il Di Biase rilevava persino un difetto di funzionamento in una arma (particolare che due giorni dopo il R. riportava ad un’altra persona in una conversazione): peraltro, un istruttore di tiro dei Carabinieri aveva attestato che il funzionamento del mitragliatore kalashnikov corrispondeva esattamente alle istruzioni che il R. impartiva al Di Biase (..)”.

Contro la sentenza aveva proposto ricorso Quitadamo Francesco Antonio a mezzo del difensore.

