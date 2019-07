A Foggia il Green Data Center, impianto dal valore di 11 milioni di euro

Di:

Arriverà a Foggia il Green Data Center (GDC), impianto dal valore di 11 milioni di euro che occuperà un’area di circa 2000 m2 presso lo stabilimento del Poligrafico di Foggia. Sarà il primo GDC in Italia per dimensioni e otterrà la certificazione internazionale TIER IV dell’Uptime Institute. A vincere la gara indetta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stata Leonardo, attraverso la controllata Vitrociset. L’impianto garantirà la continuità operativa inclusiva del Disaster Recovery dei servizi IT, erogati dal Poligrafico dello Stato.

“La soluzione di Green Data Center di Vitrociset è stata concepita per garantire che l’infrastruttura sia solida, modulare e scalabile, in grado di gestire e supportare le future esigenze IT del Poligrafico”, spiegano da Leonardo. Vitrociset affronterà l’aumento dei dati gestiti e dei consumi energetici senza rinunciare al “green”, utilizzando meccanismi di ultima generazione come, ad esempio, i sistemi aria-aria per il raffreddamento della Data Hall e l’utilizzo di UPS rotanti.