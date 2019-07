Di:

Il “vecchio Foggia dei Sannella” ha presentato ricorso al Tar del Lazio con richiesta di risarcimento danni per 34 milioni di euro a Coni, Figc e Lega di Serie B “per non aver potuto disputare i playout dopo la sentenza di primo grado del Tfn che condannava il Palermo. L’avvocato Vincenzo De Michele – si legge sulle colonne del Corriere dello Sport – fa sapere che la società il cui capitale si sarebbe frantumato a seguito di quella decisione, chiederà la riammissione in serie B”.

fonte http://www.tuttosalernitana.com/news/foggia-ricorso-al-tar-per-risarcimento-e-riammissione-in-b-45179