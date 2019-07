Gli eletti alla carica di Consigliere Comunale a San Severo

Di:

Il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale: gli eletti alla carica di Consigliere Comunale.

Si rende noto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale a seguito del turno di ballottaggio.

Sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati.

Per le liste collegate, sia in sede di primo turno sia in sede di ballottaggio, con il candidato Sindaco Eletto avv. Francesco Miglio.

* Partito Democratico: Felice Carrabba; Alessandra Spada; Ciro Cataneo; Pierluigi Marino; Michele De Lilla.

* Italia Unione di Centro: Inglese Libera Ondina; Antonio Domenico Carafa; Marco Flammia; Michele Aldo del Sordo.

* Iniziativa Democratica: Francesco Sderlenga; Celeste Iacovino.

* San Severo Democratica: Rocco Enrico Pennacchio; Giovanni Florio.

* Democratici e Socialisti: Michele Santarelli; Simona Filomena Venditti.

Per le liste collegate, sia in sede di primo turno sia in sede di ballottaggio, con il candidato alla carica di Sindaco ammesso al turno di ballottaggio e risultato non eletto:

* Bocola Maria Anna, candidato alla carica di Sindaco, ammesso al turno di ballottaggio, risultato non eletto alla carica, nonché:

* Lega Salvini: Giuseppe Manzaro; Rosario Daniele Di Scioscio;

* Forza Italia: Rosa Carolina Caposiena; Morena Fontanello.

* Lista Bocola Sindaco: Matteo Priore.

* Direzione Italia: Leonardo Irmici.

Per le liste, per i gruppi di liste non collegate con nessuno dei candidati alla carica di Sindaco ammessi al turno di ballottaggio.

Movimento Cinque Stelle: Gianfranco Di Sabato.

Italia In Comune – La Svolta per San Severo – Azione Democratica – Citta’ Civile: Nazario Tricarico.

San Severo, 9 luglio 2019