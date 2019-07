Incendio alle porte di Foggia: nuvole di fumo invadono la città

Di:

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nella tarda mattinata alle porte di Foggia. Le fiamme sono divampate in zona ex hotel President e, complice il vento, nuvole di fumo si sono diffuse copiosamente in altre aree della città. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco.

Fonte: Foggia Città Aperta