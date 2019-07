La decisione “Salta il Carpino Folk Festival 2019”

Di:

Foggia, 09 luglio 2019. ”Quest’anno il festival della musica popolare e delle sue contaminazioni non ci sarà. Dopo 23 anni consecutivi i volontari dell’Associazione Culturale Carpino Folk Festival hanno deciso di fermarsi. Il Festival non chiude ma fa una pausa, abbassa i toni e riflette”.

Lo dicono in una nota i referenti dell’Associazione Culturale Carpino Folk Festival.

“I motivi? Troppo rischioso per dei volontari. Fare un festival è qualcosa di stupendo ma, se lo si vuole fare bene, comporta l’assunzione di molte responsabilità. Lo facciamo a malincuore ma non possiamo più permettercelo. E’ necessario, dunque, fermarsi e trovare nuovi stimoli e soluzioni. Se riusciamo, torniamo per l’edizione 2020. “That’s all, folks”.