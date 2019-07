Maltempo. Secondo blackout per il centro storico di Manfredonia

Di:

Manfredonia, 9 luglio 2019. Quest’oggi il centro storico manfredoniano ha subito nuovamente un blackout, a seguito del violento temporale estivo che ha avuto luogo nelle prime ore del pomeriggio. È il secondo a breve distanza di tempo da quello della settimana scorsa, il quale ha causato non pochi disagi alle attività commerciali di Corso Manfredi. Tra allagamenti e mancanza di elettricità (un danno soprattutto per bar e gelaterie) ci sono volute parecchie ore prima di ristabilire l’ordine. Per domani è attesa ancora forte pioggia: reggeranno stavolta le cabine elettriche del centro di Manfredonia?