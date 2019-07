Mattinata. Assunti sei agenti di polizia locale per il periodo estivo

Di:

Saranno sei gli agenti di polizia locale assunti per il periodo estivo. Già da alcuni giorni ai vigili a tempo indeterminato si sono aggiunti quattro “estivi”. Anziché ricorrere ad un concorso pubblico come avvenne nel 2018, quando due vincitori di concorso ricevettero prima l’alt da parte della commissione straordinaria e poi il provvedimento di assunzione sulla base di ordinanze cautelari del Giudice del lavoro di Foggia che ordinò al Comune il rispetto dell’espletata selezione pubblica, la commissione straordinaria per l’estate 2019 ha deciso di procedere diversamente.

Per quattro vigili la commissione ha stabilito di attingere dalle graduatorie in corso di validità approvate da altri Comuni in seguito all’espletamento di selezioni lì svolte per la copertura di posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di operatore di polizia locale. La procedura si è conclusa con la sottoscrizione degli accordi con i Comuni interessati, ossia i Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Ischia, finalizzati all’assunzione degli operatori utilmente collocati in graduatoria che avevano manifestato l’interesse all’assunzione.

Ai quattro vigili estivi già assunti se ne aggiungeranno ora altri due. Ciò sarà possibile perché il Comune di Mattinata, come altri comuni costieri italiani, ha avuto un contributo di 42 mila per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva 2019, come previsto dal “decreto sicurezza” del ministro dell’Interno Salvini.

Fonte: Mattinata.it