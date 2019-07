Minami trionfa al I Trofeo Provinciale ASD LALA

Di:

Manfredonia – Si è concluso con la vittoria del Minami, la I Edizione del Trofeo Provinciale ASD LALA. La partita, trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Manfredonia Tv, grazie alla regia di Andrea Colaianni e il commento di Antonio Castriotta, ha visto sfidarsi il Minami contro la Cantine De Nittis/D’Alba.

Serata un po’ afosa al Centro Sportivo Stella Maris di Siponto, partita molto tirata e agonistica, che ha visto prevalere il Minami in rimonta per 2 reti a 1. Al gol in apertura di Pasquale Trotta, rispondono le reti di Nico Salvemini e Benito Cicerelli, che ribaltano il risultato e assicurano la vittoria alla squadra di Matteo Stoppiello.

—

A.S.D. LALA Manfredonia

Via Florio, Manfredonia.