Spiaggia di Vignanotica: “Magia tra Vieste e Mattinata” (FOTO)

La Spiaggia Vignanotica è situata lungo la Provinciale 53 che collega Vieste a Mattinata.

Si tratta di una splendida spiaggia di sabbia mista a ghiaia e ciottoli, lunga circa 500 metri, caratterizzata dalla presenza di molteplici grotte scavate dal mare e dalla alta e bianca falesia calcarea alle sue spalle, molto ripida.

La vegetazione, le rocce e il limpidissimo mare creano un’atmosfera molto romantica e suggestiva, ed è per questo che Vignanotica è diventata una delle spiaggie più amate del Gargano.

Per diversi mesi la spiaggia è solitaria, tranquilla e poco frequentata, un vero paradiso per fughe romantiche. Nel periodo clou dell’estate si popola e gli stabilimenti balneari si attrezzano.

Come arrivare alla Spiaggia di Vignanotica

La spiaggia è di facile accesso, si accede da un sentiero costeggiato da pini d’Aleppo e macchia mediterranea , chiamata “il sentiero dell’amore”, da imboccare dalla provinciale 53 a circa 20 km da Vieste.

(FONTE testo https://www.turismovieste.it/vignanotica/ )

FOTOGALLERY MATTEO NUZZIELLO