“In via Gandhi un cassonetto riposa indisturbato sull’asfalto. A fargli compagnia diversi cartoni e pedane.

Qualcuno deve aver riversato la propria frustrazione su questo povero cassonetto, già vittima di un incendio, e lo si evince dai segni che porta con sé”.

Lo segnalala l’associazione TrashChallenge Foggia sulla sua pagina Facebook con questo commento: “Incendiare cassonetti è un’altra pratica che contraddistingue la nostra città. Deturpare ciò che è nostro, è prassi: i giochi nei parchi hanno vita breve, per non parlare delle panchine o dei beni culturali.

Cresciamo con la consapevolezza della fugacità delle cose belle che ci circondano, con la consapevolezza che ci sarà sempre qualcuno a distruggere ciò che si costruisce, che nessuno è lì a proteggerci, che nessuno è lì a punire, sanzionare, e allora scappiamo perché chi vorrebbe vivere in un posto così? Non è un paese per giovani”. Segnalata anche la vicinissima via De Petra vicino il Tribunale dove “un ammasso di rifiuti giace lì da settimane”.

Aggiungono che non si fermeranno nel segnalare “la grande bruttezza“.