(Gazzetta del Mezzogiorno) È rimasto contuso al capo a seguito di un colpo inferto con il calcio di una pistola l’autotrasportatore rapinato la scorsa notte. A quanto si appende l’uomo stava percorrendo quel tratto di strada quando sarebbe stato affiancato da alcuni uomini armati. La ricostruzione dei momenti della rapina è ancora al vaglio degli inquirenti. Sembra che, per costringere l’autotrasportatore a fermarsi, sia stato sparato un colpo di arma da fuoco in aria. Poi i rapinatori avrebbero obbligato la vittima a consegnare del denaro, il cui valore è ancora in corso di quantificazione. Nei momenti di concitazione l’autotrasportatore è stato colpito al capo con il calcio di una pistola, senza riportare gravi conseguenze. Fonte: GdM