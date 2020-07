Bari, arrestato sorvegliato speciale: deve scontare 14 anni di carcere

Bari, 09 luglio 2020. Il personale della locale Squadra Mobile di Bari, nel primo pomeriggio di ieri, ha tratto in arresto Cazzorla Diego, 56enne barese, destinatario di un mandato di cattura emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Bari in data 29.06.2020. L’arrestato deve scontare 14 anni di reclusione oltre al pagamento di una multa di € 7400 per una serie di reati contro il patrimonio ed associativi.

Il provvedimento di cattura fa riferimento ad una serie di sentenze definitive che hanno rideterminato la pena nella misura sopra citata a cui non è stato possibile applicare alcuna sospensione, essendo ostativo il limite di pena. I Falchi lo hanno rintracciato in una abitazione nel centro città, dove viveva solo, e dopo averlo condotto in Questura e fotosegnalato è stato associato nel carcere di Bari.