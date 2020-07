Cos’è Bitcoin e come viene utilizzato il mining per bitcoin?

Bitcoin è una valuta virtuale. Che cos’è la “valuta virtuale”? Che cos’è un Bitcoin? In poche parole, è una “valuta virtuale”. È “valuta” “virtuale”. Prima di tutto, bitcoin è denaro, come puoi vedere da “valuta” e “moneta”. Sono ancora “soldi” come lo yen o il dollaro. Poiché equivale al “denaro”, esistono unità monetarie come yen e dollaro. Puoi contare come 1 BTC (moneta da 1 bit) come 1 yen o 1 dollaro.

Tuttavia, come puoi vedere dal “virtuale”, a differenza dello yen e del dollaro, non esiste una figura visibile per la mano. Non c’è una moneta che ha una grande “B” scritta su di essa. Bitcoin è una “valuta” “virtuale”.

Esempi comuni di valute virtuali

La valuta in un gioco online è facile da immaginare come una valuta virtuale. Se paghi yen o dollari per ottenere la valuta utilizzata nel gioco, puoi acquistare l’oggetto nel negozio in-game dove puoi utilizzare la valuta utilizzata nel gioco. Una valuta virtuale che può essere utilizzata solo nel gioco.

Altre valute virtuali esistono solo su determinati siti Web. Esistono siti Web che utilizzano il meccanismo di acquisto di 1.000 punti per 1.000 yen al momento della registrazione per l’uso e l’acquisto di servizi a pagamento per i 1.000 punti. È una valuta virtuale valida solo all’interno del sito Web “utilizzabile”.

Bitcoin è simile. Se riesci a ottenere Bitcoin, puoi acquistare beni e servizi dove “usa” Bitcoin.

Estrazione mineraria per generare bitcoin

Cos’è Bitcoin Mining?

Bitcoin aggiunge tutti i record delle transazioni al registro delle transazioni a intervalli regolari. Per l’elaborazione della registrazione aggiuntiva, è necessario registrare con precisione i dati del libro mastro delle transazioni distribuito e archiviato sulla rete e i dati di tutte le transazioni avvenute durante il periodo target della registrazione aggiuntiva, pur mantenendo la coerenza…

Il compito di raggiungere tale coerenza può essere raggiunto mediante il calcolo al computer, ma richiede un’enorme quantità di calcolo. È necessario verificare accuratamente tutti i dati di un grande registro contabile che viene distribuito e archiviato e i dati della transazione da aggiungere prima di aggiungere i dati.

Pertanto, Bitcoin prende in prestito risorse informatiche volontarie per questo lavoro aggiuntivo. Prendendo in prestito la potenza di calcolo del surplus di computer, stiamo facendo un’enorme quantità di calcoli e aggiungendola a un grande registro contabile che tutti condividono.

I bitcoin verranno pagati in cambio per coloro che hanno aiutato con questo lavoro in Postscript, coloro che hanno fatto un enorme ammontare di calcoli per il lavoro in Postscript e, di conseguenza, sono riusciti nel processo PostScript. In altre parole, Bitcoin verrà pagato come ricompensa per aiutare il lavoro di scrittura aggiuntivo in modo che l’intero Bitcoin possa essere gestito in modo corretto.

Questo premio verrà pagato dal Bitcoin appena emesso. In altre parole, in questo momento si verificano nuove emissioni di valuta.

Sia che tu stia giocando o giocando online, il nuovo Bitcoin è un modesto ringraziamento a coloro che hanno contribuito allo sviluppo di Bitcoin nel suo complesso effettuando enormi calcoli. Viene rilasciato.

L’atto che porta a questo nuovo numero si chiama “mining”. Ci sono molti ragazzi in tutto il mondo che lottano per il mining giorno e notte; allocare la potenza di calcolo del computer in denaro. Grazie a ciò, Bitcoin è ancora sicuro oggi.

Il nuovo numero di Bitcoin come valuta può essere fatto solo attraverso questo mining. Pertanto, le persone che credono nello sviluppo di Bitcoin stanno concentrando i loro sforzi sulle attività di mining (= aggiornamento di un grande registro commerciale) uno dopo l’altro.

Chi gestisce Bitcoin?

Se la valuta è esattamente uguale allo yen o al dollaro, non è necessario creare una nuova valuta.

La differenza principale tra queste è che non esiste una “banca centrale” per controllare la valuta. Bitcoin non ha un’organizzazione emittente o un’organizzazione che gestisce la distribuzione. Use crypto trader sito ufficale per il mining.

Bitcoin non è una valuta virtuale gestita da una nazione o una società. Anche se è una valuta simile allo yen e al dollaro, nessun paese o società è coinvolto nell’emissione e nella distribuzione di bitcoin. Questo folle concetto è la caratteristica principale di Bitcoin. (Nota stampa)