“Cose Nostre”, la vice sindaca di Vieste “Inopportuno in questo momento”

Vieste, 09 luglio 2020. “In questi 4 anni ci siamo impegnati per riuscire a promuovere il nostro territorio per le sue immense bellezze, con il fermo proposito di affrancarlo dalla macchia degli omicidi di mafia. Abbiamo lavorato instancabilmente per infondere la cultura della legalità e far in modo che la “polvere non fosse nascosta sotto il tappeto”. Ritengo che in questo frangente, cosi complesso per la nostra economia turistica, era doveroso pensare a quale fosse il giusto momento per mandare in onda in prima serata, su Rai Uno, un documentario sulla mafia garganica che associa a Vieste dei tristissimi episodi di qualche anno fa, per giunta non direttamente collegati alla nostra cittadina. È importantissimo dare una grande attenzione a tutti gli episodi di mafia del nostro territorio ma, al contempo, è fondamentale saper scegliere il momento opportuno”.

Lo riporta Rossella Falcone Vicesindaco con delega turismo, attività produttive e trasporti presso il C omune di Vieste