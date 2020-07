Covid: anticorpi dei guariti riprodotti in laboratorio, progetto italiano

Riprodurre in laboratorio gli anticorpi sviluppati da chi sta superando l’infezione da Sars-CoV-2, per somministrarli a persone ancora malate o a rischio di contagio., che punta a costruire ‘librerie’ di anticorpi da guariti utili a superare i limiti della terapia con plasma convalescente. A vincere il bando di gara è stato un, società del gruppo ab medica, insieme all’azienda ospedaliero-universitaria di Pisa (Unità operative di Virologia e Malattie infettive), al Laboratorio di Biologia della Scuola Normale Superiore (Sns) di Pisa e alla Fondazione Ebri Rita Levi-Montalcini di Roma.

Le librerie – spiegano gli attori del Consorzio – possono fornire un numero praticamente illimitato di anticorpi utili a neutralizzare il virus: una linea di ricerca con potenzialità sia terapeutiche, per la cura dei malati Covid-19, sia per la prevenzione di possibili infezioni nel personale sanitario più a stretto contatto con i malati. Un modo innovativo per sopperire alla limitata disponibilità di sieri, all’elevata variabilità interindividuale, alla non riproducibilità e al potenziale rischio derivante da contaminanti infettivi presenti nel plasma del donatore. (adnkronos)