Custodia in carcere, Cassazione: inammissibile il ricorso di Libero Lombani

, 09 luglio 2020. “(..) i giudici del gravame cautelare evidenziano che le condotte descritte nel provvedimento impugnato, caratterizzate da ripetitività ed evidenzianti contatti continuativi con i coindagati, integrano pienamente l’ipotesi di una sua partecipazione al sodalizio criminoso“. Con recente, la Corte di(Penale Sent. Sez.4, Presidente:, data udienza: 25 giugno 2020) ha dichiaratoil ricorso proposto da, nato a San Giovanni Rotondo il 08/07/1987,che “rigettava la richiesta di riesame personale avanzata nell’interesse” del citato Lombani “avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari l’11/11/2019, con cui si applicava nei confronti del prevenuto la misura della custodia cautelare in carcere“.

Dalla sentenza della Cassazione, Libero Lombani “ricorrente risulta indagato e sottoposto a misura cautelare per i seguenti reati:

• In uno con Miucci Enzo e Pettinicchio Matteo (…) perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 D.P. R. n. 309/1990, in concorso morale e materiale fra loro e con P.B. (nei confronti del quale si e proceduto separatamente nel procedimento penale (…) della Procura della Repubblica di Palmi), cedevano Kg 1,049 circa di sostanza stupefacente tipo eroina a S.F. (nei confronti del quale si è proceduto separatamente nel procedimento penale (…) della Procura della Repubblica di Torino), il quale la trasportava e deteneva per spacciarla a terzi a Torino.

Con i seguenti ruoli: Miucci Enzo definiva i termini ed i tempi della cessione della droga Pettinicchio Matteo e Lombani Libero organizzavano la cessione dello stupefacente. In Monte Sant’Angelo (FG) e Torino dal 24 al 26 settembre 2016“.

“• In uno con Miucci Enzo, Pettinicchio Matteo, Guerra Giulio, Starace Rosario e Melchionda Giovanni (..) per essersi stabilmente associati tra loro, al fine di commettere più delitti di cui all’art. 73 cit. D.P.R., in numero superiore a tre, costituendo un’organizzazione armata dedita all’acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui hashish e cocaina. Con i seguenti ruoli: Miucci Enzo, quale capo, promotore e organizzatore del sodalizio, con il compito di dirigere e coordinare le fasi di approvvigionamento, deposito, custodia e successiva commercializzazione dello stupefacente; Pettinicchio Matteo, quale organizzatore, con il compito dì provvedere alle fasi di approvvigionamento e procacciamento dei clienti del sodalizio, occupandosi anche della vendita dello stupefacente, Guerra Giulio, partecipe, con il compito di offrire supporto nelle fasi di approvvigionamento, stoccaggio e successiva consegna dello stupefacente, Lombani Libero, partecipe, con il compito di offrire supporto nelle fasi di approvvigionamento dello stupefacente e delle armi provvedendo, altresì, alle consegne di sostanza stupefacente; Starace Rosario, partecipe, con il compito di custodire e movimentare il narcotico per conto del sodalizio; Melchionda Giovanni, partecipe, con il compito di commercializzare il narcotico acquistato dal sodalizio In Monte Sant’Angelo (FG) e altri, luoghi, da aprile 2016 fino all’attualità“.

Contro i fatti, Lombani ha presentato ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia.

“(..) Il 10/6/2020 è stata inviata memoria di replica a firma del difensore del Lombani, con la quale lo stesso si duole del fatto che il Tribunale del riesame non avrebbe considerato che l’ordinanza restrittiva, nell’affrontare il tema delle esigenze cautelari, si era arricchita di grosse novità comportamentali, attribuendo al prevenuto l’attività di esazione dei proventi derivanti dallo spaccio pur non avendo trovato suddetta specificazione una propria collocazione nei capi 33- bis e 41 della rubrica, contenenti rispettivamente l’addebito della cessione di eroina a S.F. e la sua partecipazione all’associazione per delinquere ex art. 74 D.P.R. 309/90. Inoltre, il ricorso evidenzierebbe che, per il richiamo esplicito di alcuni atti della Procura della Repubblica di Palmi, il citato reato di cessione dell’eroina non poteva essere stato commesso in Monte S. Angelo, come indicato nel capo d’imputazione bensì a Rosarno, un paese della Calabria ricadente nel circondario del Tribunale, appunto, di Palmi. Pertanto, sarebbe da respingere la richiesta del P.G. di inammissibilità del ricorso in quanto i motivi offrirebbero un cadenzato svolgimento dei due temi anticipati e condensati nella sua epigrafe, sul cui contenuto, comunque, non sarebbe stata espressa alcuna critica“.