“Emiliano un fallimento totale”. Dell’Erba “E’ l’ora di cambiare, pronto per il Consiglio”

“Agricoltura distrutta, i soldi del PSR destinati alle nostre imprese tornati indietro, il ciclo di smaltimento rifiuti inesistente con costi esorbitanti per i cittadini pugliesi, sanità al collasso, settore trasporti gestito in maniera alquanto discutibile, Emiliano insomma è stato un FALLIMENTO TOTALE. Per non parlare del trasformismo che ha cancellato letteralmente la politica, relegandola a semplice strumento di accattonaggio e spartizione di potere, senza un minimo di rispetto per gli interessi dei cittadini. Abbiamo deciso, insieme agli amici di ieri e di oggi, di scendere in campo, per portare a Bari un nuovo modello di fare politica: la politica dei fatti, dando priorità alle esigenze della gente di Capitanata”.

“Sono candidato alla carica di consigliere regionale a fianco di uomini e donne della nostra Provincia, a sostegno di Fitto Presidente, affinché possiamo invertire la rotta, forte dell’esperienza di 6 anni come amministratore Comunale, maturata sul campo e tra la gente. È giunto il momento di provare a dare speranza al nostro territorio. Nella consapevolezza di aver solo dato alla politica e mai preso, della passione che da sempre mi contraddistingue nelle attività che svolgo, lavoro, sport, sociale, politica, sono certo che ancora una volta non ci farete mancare il vostro sostegno, il vostro affetto, la vostra fiducia, il vostro aiuto”.

“Passeremo l’estate insieme, a discutere, a confrontarci, da persona e persona, e come sempre insieme, sono certo che raggiungeremo l’obiettivo!”.