Foggia, FN “Riprese le passeggiate della sicurezza nel quartiere Ferrovia”

Foggia, 09 luglio 2020. Sono riprese nel Quartiere Ferrovia di Foggia “le passeggiate della sicurezza”, svolte da comuni cittadini e militanti di Forza Nuova. E’ quanto reso noto in un comunicato stampa.

“Le passeggiate si sono svolte in un momento particolare per la città, dove in pochi giorni si sono susseguiti almeno tre eventi di gratuita violenza. Dopo il tentativo di violenza ai danni di una ragazza di 20 anni, ha fatto seguito una rissa in villa comunale tra extracomunitari e un tentativo di entrare in un appartamento nel centro storico di Foggia”.

“Distribuiti oltre 400 volantini in meno di due ore. Rilevante l’interesse suscitato dall’iniziativa di FN che ha dialogato con residenti e commercianti della zona, e già diversi i suggerimenti da perseguire. Sarà nostra cura raccoglierli e portarli avanti con coerenza e senza cedimenti. Nei prossimi giorni proseguiranno le attività in zona stazione”.