Franceschini: “Il Castello di Manfredonia è interessato da un restauro complesso”

“Serve un innesto di giovani energie nella pubblica amministrazione, a partire dai musei, dove al momento il tema del personale è un problema serio, perché nell’incrocio tra turn over e quota 100 c’è una carenza del 32% in tutta Italia”.rispondendo al question time dell’sulla fruizione dei siti culturali in provincia di Foggia. “– ha spiegato il ministro – è interessato da un restauro complesso che secondo il cronoprogramma finirà nella parte edilizia a settembre e in quella dell’allestimento a fine 2020. Non si tratta dunque di un problema del personale, che invece c’è al Parco di Siponto così come al museo archeologico di Daunia”.

Per sopperire all’esigenza è stata già fatta una selezione di 1.052 unità, poi sospesa per l’emergenza ma che a breve riprenderà. Inoltre è di prossima pubblicazione un altro bando con la possibilità di usare Ales (la società che supporta il Mibact nelle sue strategie di tutela e valorizzazione del patrimonio nazionale) per consentire le aperture dei luoghi culturali. “Ho posto il tema in Consiglio dei ministri e penso che dovrà passare anche per il Parlamento: tra esigenze di età media e processi di digitalizzazione credo che sia giunto il momento di inglobare giovani in grado di accompagnare il processo di modernizzazione tecnologica e semplificazione. Questo può consentire non solo l’apertura dei musei, ma un aiuto anche per tutta la pubblica amministrazione” ha terminato.

“Sono soddisfatto della risposta del ministro – ha dichiarato il deputato Tasso – a cui ho offerto piena collaborazione per il coordinamento delle associazioni territoriali accreditate, di promozione artistica, archeologica e turistica che potrebbero sopperire alla carenza di personale in un momento così drammatico ed emergenziale”.

Fonte: qaeditoria